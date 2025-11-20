iPad Air M3: Vorsicht bei Apples Sonderangebot – hier spart ihr tatsächlich

Dieses „Angebot“ von Apple klingt gut – bis man den entscheidenden Vergleich macht.

Apple bietet das iPad Air M3 ab sofort auch im hauseigenen Refurbished Store an – vermeintlich günstiger als Neuware. Doch wer wirklich sparen möchte, sollte zweimal hinsehen: Händler wie Amazon oder Coolblue unterbieten Apple nicht nur, sie verkaufen das Tablet als Neuware sogar günstiger als Apple die generalüberholten Modelle. Für Käufer heißt das: Das vermeintliche Sparangebot aus Cupertino lohnt sich in vielen Fällen schlicht nicht.

Apples Refurbished-Angebot fürs iPad Air M3: Auf den ersten Blick solide

Nach langer Wartezeit verkauft Apple erstmals generalüberholte Geräte des neuen iPad Air M3. Die 11-Zoll-Variante startet im Refurbished Store bei 549 Euro, also 100 Euro unter dem offiziellen Apple-Neupreis. Wer das größere 13-Zoll-Modell möchte, landet bei 719 Euro statt 849 Euro (bei Apple ansehen).

Was früher extrem attraktiv gewesen wäre, verliert heute jedoch an Strahlkraft: Der Refurbished Store war einmal die geheime Anlaufstelle für Apple-Schnäppchenjäger – damals, als Apple-Produkte eher selten unter UVP zu finden waren. Diese Zeiten sind vorbei.

Neuware günstiger als Apple-Refurbished – absurdes Preisduell

Beim iPad Air M3 zeigt sich das Problem besonders deutlich. Apple verlangt für neue Geräte weiterhin mindestens 649 Euro. Das Refurbished-Angebot klingt mit 549 Euro zunächst fair – bis man sich die Preise am Markt anschaut.

Denn:

Amazon verkauft die 11-Zoll-Variante derzeit für 547 Euro – zwei Euro günstiger als Apple refurbished (bei Amazon ansehen).

Coolblue bietet ebenfalls 547 Euro an – natürlich ebenfalls für Neuware (bei Amazon ansehen).

Das bedeutet: Ihr bekommt das brandneue iPad Air M3 zum kleineren Preis, während Apple für ein generalüberholtes Gerät mehr verlangt. Preislich ergibt das wenig Sinn, und der Refurbished Store verliert damit weiter an Relevanz.

Zwar sind Apples generalüberholte Geräte technisch einwandfrei, kommen mit voller Garantie und sehen meist aus wie frisch aus der Box. Dennoch bleibt ein Rest Unsicherheit. Unter normalen Umständen wäre das kein Problem – wenn das Angebot deutlich günstiger wäre als Neuware. Doch genau das ist aktuell nicht der Fall. Wenn Händler wie Amazon das iPad Air M3 als fabrikneues Produkt günstiger anbieten, gibt es wenig Argumente für den Griff zu Apples refurbished Option.

Fazit: Wer wirklich spart, kauft nicht bei Apple

Apple versucht mit Refurbished-Preisen zu locken, doch der Markt hat sich längst gedreht. Wer das iPad Air M3 wirklich günstig möchte, fährt bei Amazon oder Coolblue klar besser. Das Refurbished-Angebot wirkt dagegen wie ein Relikt vergangener Tage – und ist dieses Mal schlicht die schlechtere Wahl.