iPad-Nutzer mussten 15 Jahre warten – jetzt ist es endlich soweit

Das iPad bekommt endlich, was Millionen Nutzer seit 2010 gefordert haben.

Darauf haben iPad-Nutzer seit Jahren gewartet: Instagram bringt endlich eine offizielle iPad-App in den App Store. Damit schließt die Meta-Tochter eine Lücke, die seit dem Start des Netzwerks im Oktober 2010 klaffte. Damals erschien Instagram zunächst exklusiv für das iPhone, zwei Jahre später folgte die Android-Version. Ebenfalls 2012 kaufte Facebook (heute Meta) die App für rund 1 Milliarde US-Dollar – doch iPad-Besitzer gingen weiterhin leer aus. Nach 15 Jahren ist das Warten jetzt vorbei (Quelle: Instagram).

Instagram kommt endlich aufs iPad

iPad-App von Instagram – hat ja nur 1,5 Jahrzehnte gedauert. (© Instagram)

Ab sofort können alle Nutzerinnen und Nutzer die Instagram-App für iPad im App Store herunterladen. Der Funktionsumfang entspricht weitgehend der iPhone-Version: Feeds, Stories und die wichtigsten Features sind mit an Bord. Doch Meta legt besonderen Wert auf Reels, die nun im Zentrum der iPad-App stehen. Wer die App öffnet, landet direkt dort und kann die Kurzvideos komfortabel auf dem größeren Display genießen.

Auch die Stories bleiben im Blick: Sie werden prominent am oberen Rand angezeigt, Nachrichten sind ebenfalls nur einen Fingertipp entfernt. Damit setzt Meta auf eine Nutzung, die sich stärker an der entspannten Medienunterhaltung auf dem Tablet orientiert.

Neue Feed-Optionen für mehr Kontrolle

Praktisch: Instagram bietet in der iPad-App eine erweiterte Feed-Steuerung. Nutzer können zwischen drei Kategorien wählen:

Alle: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt.

Freunde: Inhalte von Accounts, denen man folgt und die auch zurückfolgen.

Neueste: Chronologische Ansicht mit den aktuellsten Beiträgen.

Die Reihenfolge dieser Feeds lässt sich individuell anpassen – so rücken die Inhalte in den Vordergrund, die man am meisten sehen möchte.

Meta denkt ans iPad

Ein Vorteil gegenüber der iPhone-App ist das neue mehrspaltige Layout. So lassen sich Direktnachrichten und Benachrichtigungen parallel nutzen, ohne ständig zwischen Ansichten wechseln zu müssen. Weniger Fingertipps, mehr Übersicht – genau das, was man sich auf dem großen Bildschirm eines iPads wünscht.

Mit Instagram für iPad bringt Meta nach WhatsApp die zweite große App innerhalb kurzer Zeit auf das Apple-Tablet. Für Nutzer ist das ein längst überfälliger Schritt, der zeigt: Meta meint es inzwischen ernst mit iPadOS.