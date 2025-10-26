iPad-Revolution kommt später – Apple lässt sich Zeit

Apple arbeitet an einem iPad, das selbst das MacBook alt aussehen lässt – doch noch ist Geduld gefragt.

Apple arbeitet an einem völlig neuen iPad – eines, das sich tatsächlich zusammenklappen lässt. Das geplante 18-Zoll-Gerät soll mit einem faltbaren Display ausgestattet sein und laut aktuellen Berichten rund 3.000 US-Dollar kosten. Doch wer jetzt schon die Kreditkarte zückt, muss sich gedulden: Der Marktstart wird sich bis mindestens 2029 verzögern. Grund dafür sind technische Hürden bei Gewicht, Stabilität und Display-Technologie.

Apples größtes und teuerstes iPad aller Zeiten

Laut einem Bericht des stets gut informierten Bloomberg-Reporters Mark Gurman arbeitet Apple schon seit Jahren an einem faltbaren iPad. Eigentlich war ein Launch für 2028 im Gespräch – doch interne Herausforderungen bremsen den Zeitplan aus.

Das ambitionierte Projekt soll ein rund 18 Zoll großes Klapp-Display erhalten, das Apple gemeinsam mit Samsung Display entwickelt. Ziel ist es, die typischen Faltenprobleme faltbarer Bildschirme zu minimieren – eine Technologie, die auch beim kommenden faltbaren iPhone zum Einsatz kommen dürfte.

Warum sich die Entwicklung jetzt verzögert

Die größte Herausforderung liegt offenbar im Gewicht des Prototyps. Während ein aktuelles iPad Pro gerade einmal zwischen 444 und 582 Gramm wiegt, bringt das faltbare Modell stolze 1,6 Kilogramm auf die Waage – fast so viel wie ein MacBook Pro. Für ein Gerät, das man eigentlich in der Hand halten will, ist das schlicht zu schwer.

Hinzu kommen technische Kompromisse bei den Scharnieren und der Haltbarkeit des Displays. Apple will laut Gurman erst dann auf den Markt gehen, wenn das Falt-iPad dieselbe Langlebigkeit bietet, die Kunden von der Marke gewohnt sind. Lieber später – dafür perfekt.

Das Konzept klingt dabei weniger nach einem klassischen iPad, sondern eher nach einer Hybridlösung zwischen iPad und MacBook. Im aufgeklappten Zustand soll das Gerät einem 13-Zoll-Laptop ähneln – allerdings ohne physische Tastatur oder Trackpad. Stattdessen ersetzt das Display die Eingabefläche vollständig.

Ein Außendisplay wie bei faltbaren Smartphones ist dagegen nicht vorgesehen. Das Gerät bleibt im zugeklappten Zustand geschlossen – ein bewusster Designentscheid, um Komplexität und Kosten zu reduzieren.

Das faltbare iPad wäre ein kompletter Neuanfang – technisch und preislich in einer ganz anderen Liga als alle bisherigen Apple-Tablets. Für viele Beobachter wirkt das Projekt deshalb weniger wie ein iPad, sondern eher wie ein High-End-MacBook-Experiment, das Apples Innovationsdrang demonstriert, aber kaum für den Massenmarkt gedacht ist.

Unterm Strich: Apple denkt groß – im wahrsten Sinne

Das 18-Zoll-Falt-iPad dürfte eines der spannendsten, aber auch teuersten Geräte in Apples Geschichte werden. Bis es so weit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen – 2029 oder später scheint realistisch.

Bis dahin bleibt das Projekt ein Blick in die Zukunft: ein Zeichen dafür, dass Apple weiter an der Grenze zwischen Tablet und Laptop experimentiert. Doch eines steht fest – ein solches iPad gab es wirklich noch nie.