iPhone 16e wird billiger: Jetzt kostet es endlich, was es wirklich wert ist

Was hinter dem aktuellen Preisverfall des iPhone 16e wirklich steckt, sollte euch interessieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 7. Oktober 2025: Zu den aktuell laufenden Prime Deal Days senkt Amazon den Preis für das iPhone 16e – exklusiv für Prime-Mitglieder (30 Tage kostenlos testen) kostet es aktuell ab nur 569 Euro (bei Amazon ansehen). Zum Vergleich: Apple selbst verlangt noch immer offiziell 699 Euro – das ist es aber nicht wirklich wert. Apple iPhone 16e mit 128 GB Speicher Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 07:41 Uhr Tipp: Holt euch die Amazon Visa – damit gibt es nicht nur eine attraktive Startgutschrift, sondern auch wertvolle Amazon-Punkte als Cashback (bei Amazon ansehen).

Anzeige

Originalartikel:

Händler unterbieten die UVP des iPhone 16e

Der unverbindliche Verkaufspreis von Apple für das neue iPhone 16e hat es in sich. Der Vorgänger kostete offiziell noch 529 Euro, doch das iPhone SE gibt es nicht mehr. Für das iPhone 16e verlangt Apple jetzt mindestens 699 Euro – was für eine Ansage. Zwar gibt es dafür ein Smartphone im modernen Design und mit mindestens 128 GB Speicher von Beginn an, dennoch lässt sich der Aufschlag von 170 Euro nicht wegdiskutieren. Doch wie lange wird der Preis am Markt stabil bleiben?

Bereits wenige Tage nach dem Verkaufsstart ist die UVP jedenfalls nicht mehr aktuell. Die großen Händler wie Amazon halten sich wohl noch an Apples Preisempfehlung, doch kleinere Anbieter sehen diese Notwendigkeit nicht. Wer jetzt schon sparen will, sollte zum Beispiel mal bei eBay Ausschau halten. Dort bietet ein renommierter Händler (99,2 Prozent positive Bewertungen) das iPhone 16e mit 128 GB Speicher bereits für 648,90 Euro an (bei eBay ansehen) – eine Ersparnis von über 50 Euro!

Apple iPhone 16e – 128 GB Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2025 05:49 Uhr

Es gibt jedoch eine Einschränkung zu beachten: Dabei handelt es sich um sogenannte differenzbesteuerte Ware. Für Privatkäufer hat dies keine Nachteile, denn auch für differenzbesteuerte iPhones gelten Apples Garantie sowie die Händlergewährleistung. Probleme gibt es jedoch beim Vorsteuerabzug. Solltet ihr nämlich vorsteuerabzugsberechtigt sein, könnt ihr euch die Mehrwertsteuer nicht erstatten lassen. Im Zweifel könnte dies also für Gewerbetreibende oder Selbstständige am Ende teurer werden.

Anzeige

Tendenziell werden die Preise des iPhone 16e aber auch in Zukunft bei anderen Händlern fallen. Wann genau? Das verraten wir euch im passenden Artikel auf GIGA: iPhone 16e: Darum lohnt es sich, mit dem Kauf noch zu warten.

Taugt das iPhone 16e etwas?

Davon abgesehen: Lohnt sich das iPhone 16e überhaupt? Zusammenfassend lässt sich sagen: Das iPhone 16e präsentiert sich als vergleichsweise preisgünstiger Einstieg in Apples aktuelle Smartphone-Generation. Mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display, dem leistungsstarken A18-Chip und einer 48-Megapixel-Hauptkamera bietet es solide technische Daten. Allerdings fehlen im Vergleich zu höherwertigen Modellen einige Funktionen, wie beispielsweise MagSafe, eine Ultraweitwinkelkamera und der U1-Chip für präzise Standortbestimmung.

Für Nutzerinnen und Nutzer, die ein aktuelles iPhone zu einem moderateren Preis suchen und bereit sind, auf bestimmte Premium-Features zu verzichten, stellt das iPhone 16e dennoch eine attraktive Option dar. Besonders Besitzer älterer Modelle wie des iPhone 11 oder früher könnten von den Verbesserungen in Leistung und Akkulaufzeit profitieren. Wer jedoch Wert auf Funktionen wie MagSafe oder eine vielseitigere Kamera legt, sollte überlegen, ob ein anderes Modell vielleicht besser geeignet ist.