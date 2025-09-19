iPhone 17, 17 Pro Max und Air ausgepackt: Alles anders, alles neu?

iPhone 17, 17 Pro Max und Air ausgepackt: Alles anders, alles neu?

Höchster Feiertag für Apple-Fans: Die neuen iPhones starten heute in den Handel – wir haben sie in der Redaktion. Schaut dabei zu, wie ich iPhone 17, iPhone 17 Pro Max und iPhone Air nebst MagSafe-Akku auspacke.

Das Unboxing findet ihr oben im Artikel eingebunden, alternativ auch auf TikTok und YouTube. Folgt uns dort für mehr frische Tech-Videos, unter anderem ein ausführlicheres Hands-On!

ÜbAIRraschung: Das bisher dünnste iPhone ist wirklich schick

Meine ersten, rein äußerlichen, Eindrücke in Kurzform:

Das iPhone 17 sieht von außen nahezu identisch aus zum Vorgänger. Hier sind die Änderungen eher bei der Technik im Inneren zu finden.

sieht von außen nahezu identisch aus zum Vorgänger. Hier sind die Änderungen eher bei der Technik im Inneren zu finden. Das iPhone 17 Pro Max sieht aufgrund des Aluminium-Unibodys und der eingelassenen Glas-Rückseite hingegen deutlich anders aus als das Vorgängermodell – wie man das neue Design findet, ist wohl Geschmackssache.

sieht aufgrund des Aluminium-Unibodys und der eingelassenen Glas-Rückseite hingegen deutlich anders aus als das Vorgängermodell – wie man das neue Design findet, ist wohl Geschmackssache. Das iPhone Air ist dünn und sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Überraschend fand ich neben dem eleganten Formfaktor das matte und extrem helle Weiß auf der Rückseite, das wie Papier aussieht.

ist dünn und sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Überraschend fand ich neben dem eleganten Formfaktor das matte und extrem helle Weiß auf der Rückseite, das wie Papier aussieht. Alle iPhones wackeln weiterhin , wenn man sie auf einem flachen Tisch liegend bedienen möchte.

, wenn man sie auf einem flachen Tisch liegend bedienen möchte. Die iPhone Air MagSafe Batterie hält sicher magnetisch auf der Rückseite des iPhone Air, nicht jedoch auf der Rückseite der anderen iPhones. Der am Smartphone haftende Akku sieht nicht allzu elegant aus. Als Notlösung fürs Nachladen zwischendurch ist es eine brauchbare, aber teure Option.

hält sicher magnetisch auf der Rückseite des iPhone Air, nicht jedoch auf der Rückseite der anderen iPhones. Der am Smartphone haftende Akku sieht nicht allzu elegant aus. Als Notlösung fürs Nachladen zwischendurch ist es eine brauchbare, aber teure Option. Bei der Verpackung gibt es keine Überraschungen: Weiße Pappe mit einem Apple-Logo an der Seite, das farblich mit dem Gerät korrespondiert, ein bisschen Papierkram, ein Nylon-umwobenes Ladekabel – das war’s. Wer von einem älteren iPhone kommt und mit Apple-Stickern oder gar einem Netzteil rechnet, dürfte enttäuscht werden.

In einem Folgevideo werden wir die neuen iPhones detaillierter besprechen. Folgt uns auf YouTube, um das nicht zu verpassen.

