iPhone 17, 17 Pro Max und Air im Video-Hands-On: Welches Apple-Phone wir kaufen würden

Der Release neuer iPhones lockt einen Großteil der Menschheit nicht hinter dem Ofen hervor. Für Technologie-Enthusiasten, insbesondere solche mit Apple-Faible, ist das jedoch ein ganz besonderes jährliches Ereignis. Natürlich schließt sich eine Frage an: Welches soll ich mir holen? Stefan und Frank zeigen euch die neuen iPhones – und diskutieren.

Unsere ausführliche Besprechung zu den neuen iPhones findet ihr im Video oben. Die Kernpunkte fassen wir im Folgenden für euch zusammen.

iPhone 17: Endlich mit ProMotion

Das Standardmodell macht dieses Jahr einen wichtigen Sprung:

ProMotion-Display : Erstmals unterstützen die Basis-iPhones eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Damit schließt Apple endlich zu Android-Smartphones auf, die diese Technik schon seit Jahren bieten.

: Erstmals unterstützen die Basis-iPhones eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Damit schließt Apple endlich zu Android-Smartphones auf, die diese Technik schon seit Jahren bieten. Größeres Display bei kaum gewachsenem Gehäuse : Durch schmalere Ränder bekommt das Display mehr Fläche.

: Durch schmalere Ränder bekommt das Display mehr Fläche. Neuer Chip und Speicheroptionen : Der A19 sorgt für mehr Leistung, und der Startspeicher liegt nun bei 256 GB (bis zu 512 GB möglich).

: Der A19 sorgt für mehr Leistung, und der Startspeicher liegt nun bei 256 GB (bis zu 512 GB möglich). Kein Plus-Modell mehr: Statt der bisherigen Wahl zwischen klein und groß gibt es nur noch die Standardgröße.

Im direkten Vergleich mit dem iPhone 16 wirkt das neue Modell zwar äußerlich fast identisch, bietet aber spürbare Verbesserungen – vor allem beim Display und Akku. Ein gutes Update mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und Stefans Favorit unter den neuen iPhones.

iPhone 17 Pro Max: Neues Design, mehr Speicher

Das Pro-Flaggschiff geht in eine neue Richtung:

Frisches Design : Statt Titan setzt Apple wieder auf ein Aluminium-Unibody-Gehäuse für bessere Wärmeableitung. Unterstützt wird das durch eine Vapor Chamber im Inneren.

: Statt Titan setzt Apple wieder auf ein für bessere Wärmeableitung. Unterstützt wird das durch eine im Inneren. Kamera : Verbesserte Telelinse (4× optischer, bis zu 8× verlustfreier Zoom) und Detailoptimierungen – wie üblich ein evolutionärer Schritt.

: Verbesserte Telelinse (4× optischer, bis zu 8× verlustfreier Zoom) und Detailoptimierungen – wie üblich ein evolutionärer Schritt. Speicher : Neu ist eine Variante mit 2 TB – perfekt für Profis, allerdings mit knapp 2.500 € sehr teuer.

: Neu ist eine Variante mit – perfekt für Profis, allerdings mit knapp 2.500 € sehr teuer. Akku: Deutlich bessere Laufzeiten verspricht Apple ebenfalls.

Optisch erinnert die Serie stärker an ein Werkzeug als an ein edles Schmuckstück, was Frank zur Kritik gereicht.

iPhone Air: Das dünnste iPhone aller Zeiten

Der eigentliche Hingucker ist jedoch das neue iPhone Air:

Extrem dünn : Nur 5,6 mm Gehäusetiefe machen es zum dünnsten iPhone bisher. An der Stelle des Kameraplateaus ist es allerdings doppelt so dick.

: Nur 5,6 mm Gehäusetiefe machen es zum dünnsten iPhone bisher. An der Stelle des Kameraplateaus ist es allerdings doppelt so dick. Design und Material : Titan sorgt für ein hochwertiges Finish, optisch ist es das edelste Modell der Serie.

: Titan sorgt für ein hochwertiges Finish, optisch ist es das edelste Modell der Serie. Kompromisse:

Nur eine Kamera , kein Ultraweitwinkel und keine echte Makrofunktion. Monosound statt Stereo-Lautsprecher. Kleinere Akkukapazität , optional erweiterbar durch ein teures Magnet-Akkupack. Etwas geringere Leistung als die Pro-Modelle durch eingeschränkte Kühlung. Im Video nicht erwähnt, aber: Beim iPhone Air wird die eSIM zur Pflicht, während die anderen iPhones in Europa noch mit physischen SIM-Karten bestückt werden können.



Für alle, die Wert auf Eleganz und Minimalismus legen, könnte das Air zum neuen Lieblingsmodell werden. Für Frank ist es das interessanteste neue iPhone.

Die neuen iPhones, von links: iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max (© Severin Pick / GIGA)

Frontkamera: Center Stage für alle

Alle drei neuen Modelle haben eine überarbeitete Center Stage-Frontkamera:

Der Sensor ist quadratisch und ermöglicht fließendes Umschalten zwischen Hoch- und Querformat. Automatisches Herauszoomen sorgt dafür, dass das Motiv stets im Bild bleibt – ideal für Videochats oder Selfies.

Fazit: Welches iPhone lohnt sich?

iPhone 17: Stark verbessertes Basismodell, dank Display-Upgrade eine attraktive Alternative ohne Pro-Zuschlag.

iPhone 17 Pro Max: Viel Leistung und Speicher, für Profis interessant – aber teuer.

iPhone Air: Ein Gerät mit Kompromissen bei Kamera, Akku und Sound, aber auch ein Fashion Statement.

Für die meisten Nutzer dürfte das iPhone 17 das ausgewogenste Paket darstellen. Das Air ist ein spannender Design-Vorstoß, während das Pro Max seine Nische bei Power-Usern und Content-Creators finden dürfte.