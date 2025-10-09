iPhone 17 ab sofort geschützt: Apple setzt jetzt nur noch auf Gummi

Apple greift durch – so will der Konzern peinliche Szenen in seinen Stores künftig verhindern.

Apple zieht Konsequenzen aus dem jüngsten „Scratchgate“. Um unschöne Kratzer auf den neuen iPhone-17-Modellen zu vermeiden, stattet der Konzern seine MagSafe-Ständer in den Apple Stores ab sofort mit einem schützenden Silikonring aus. Damit sollen die Ausstellungsgeräte künftig unversehrt bleiben – und die Peinlichkeit für Apple ebenso.

Schutzmaßnahme nach Kratzer-Berichten beim iPhone 17 Pro

Wie die französische Seite Consomac berichtet, hat Apple die MagSafe-Ladeständer in seinen Geschäften still und leise überarbeitet (Quelle: Consomac via MacRumors). Grund dafür sind Berichte über feine Kratzer, die bei einigen iPhone-17-Modellen – insbesondere den Pro-Versionen – aufgetreten waren. Schnell bekam das Ganze im Netz den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Scratchgate“.

Laut Apple sind die Kratzer jedoch keine echten Beschädigungen, sondern Materialübertragungen vom MagSafe-Ständer, die sich mit etwas Reiniger wieder entfernen lassen. Ganz abtun konnte der Hersteller die Aufregung aber offenbar nicht – und entschied sich, die Ständer vorsorglich mit einer Gummischicht zu versehen.

Nicht nur Frankreich betroffen?

Noch ist unklar, ob die Änderung nur in Frankreich umgesetzt wurde oder bereits weltweit Einzug in die Apple Stores hält. Der Consomac-Bericht bezieht sich zunächst auf französische Standorte, es ist jedoch wahrscheinlich, dass Apple die Maßnahme auch international ausrollt. Schließlich dürfte man vermeiden wollen, dass Kundinnen und Kunden irgendwo auf der Welt Ausstellungsgeräte mit sichtbaren Spuren vorfinden – das kommt im High-End-Segment bekanntlich nicht gut an.

Neben dem MagSafe-Vorfall hat Apple inzwischen auch auf Kratzer rund um die Kameraaussparung reagiert. Diese seien laut Apple auf normale Abnutzungserscheinungen zurückzuführen, wie man sie auch bei Aluminiumgehäusen von MacBooks kennt. Kurz gesagt: kein Grund zur Sorge – zumindest laut Apple.

Fazit: Ein kleiner Gummiring mit großer Wirkung

Apple geht mit der Silikonlösung auf Nummer sicher – im wahrsten Sinne des Wortes. Der zusätzliche Gummiring ist unscheinbar, aber clever: Er verhindert weitere Diskussionen rund um „Scratchgate“ und zeigt, dass der iPhone-Hersteller bei Design und Präsentation lieber kein Risiko eingehen will.