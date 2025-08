iPhone 17 Air: Als hätte sich jemand draufgesetzt

Eleganz hat ihren Preis – und beim iPhone 17 Air könnte es der Akku sein.

Apple macht das iPhone noch einmal deutlich dünner – mit spürbaren Folgen. Laut neuen Leaks aus Korea soll der Akku des kommenden iPhone 17 Air nur 2,49 mm dick sein. Zum Vergleich: Der Akku des iPhone 17 Pro bringt es auf fast das Doppelte. Die Kehrseite der Eleganz? Eine womöglich deutlich kürzere Akkulaufzeit – und Apple weiß das offenbar selbst ganz genau.

iPhone 17 Air: Dünner als dünn – aber zu welchem Preis?

Links der Akku des iPhone 17 Air, rechts daneben der des iPhone 17 Pro. (© yeux1122)

Das Bild, das den hauchdünnen Akku des iPhone 17 Air zeigen soll, macht im Netz bereits die Runde. Veröffentlicht wurde es auf dem koreanischen Naver-Blog durch den Leaker „yeux1122“. Zu sehen: Links der Akku des neuen Air-Modells, daneben das deutlich „kräftigere“ Pendant des iPhone 17 Pro. Fast wirkt es so, als hätte jemand auf dem Air-Akku aus Versehen Platz genommen – so flach ist das Teil.

Mit einer Dicke von nur 2,49 Millimetern passt der Energiespeicher perfekt in das ultradünne Gehäuse des iPhone 17 Air, das laut früheren Leaks gerade einmal 5,5 mm messen soll. Damit wäre es das dünnste iPhone aller Zeiten – und auch eines der leichtesten: Rund 145 Gramm soll das Air wiegen.

Akkukapazität unter 3.000 mAh – Apple setzt auf Kompromiss

Die Kapazität des Akkus liegt laut ersten Schätzungen bei unter 3.000 mAh, vermutlich etwa 2.800 mAh. Das erinnert an die Zeiten von iPhone 12 und 13 mini – mit entsprechend kurzen Laufzeiten. Interne Tests sollen laut einem Bericht von The Information ergeben haben, dass nur 60–70 Prozent der Nutzer mit dem iPhone 17 Air einen Tag ohne Nachladen überstehen. Bei anderen iPhones liegt dieser Wert üblicherweise bei 80–90 Prozent.

Apple scheint sich dieser Schwäche bewusst zu sein – und will offenbar gegensteuern. So ist laut dem Bericht eine Akkuhülle als Zubehör in Planung. Ein Schritt zurück oder pragmatische Lösung? Das werden am Ende die Nutzer entscheiden müssen.

Kein Ultraweitwinkel, aber C1-Modem

Um Platz zu sparen, wird Apple auch an anderer Stelle abspecken. So soll das iPhone 17 Air auf eine Ultraweitwinkelkamera verzichten, dafür aber mit dem neuen, besonders energieeffizienten C1-Modem ausgestattet sein. Auch die Optimierung von iOS und anderen Hardware-Komponenten könnte helfen, die Akkulaufzeit zu stabilisieren – zumindest laut Mark Gurman (Bloomberg), der von einem Laufzeit-Niveau „auf Augenhöhe mit aktuellen iPhones“ spricht.