iPhone 17 Air: Dieses geleakte Detail beunruhigt viele Apple-Fans

Ein Designtraum mit einem bitteren Kompromiss – was steckt hinter dem neuen iPhone-Leak?

Apple will mit dem iPhone 17 Air offenbar ein besonders dünnes Smartphone vorstellen – doch ein neues Detail lässt Fans an der Alltagstauglichkeit zweifeln: Die Akkukapazität des Geräts soll unter 3.000 mAh liegen. Das klingt nach einem Rückschritt und wirft viele Fragen auf.

Schwacher Akku beim iPhone 17 Air

Wie ein aktueller Leak des bekannten Weibo-Accounts Instant Digital zeigt, könnte das iPhone 17 Air mit einer Akku-Kapazität von unter 3.000 mAh erscheinen. Zuvor sprach ein früheres Gerücht bereist von etwa 2.800 mAh, was dem aktuellen Leak etwas mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Damit würde Apple erstmals seit der iPhone-13-Generation wieder unter diese symbolische Marke rutschen. Für ein modernes iPhone im Jahr 2025 ein eher ernüchternder Wert.

Die Ursache liegt offenbar im ultradünnen Gehäusedesign, das Apple mit dem iPhone 17 Air einführen möchte. Laut einem Bericht von The Information soll das Gerät lediglich 5,5 mm dünn sein – das dünnste iPhone aller Zeiten. Klingt auf dem Papier spektakulär, bedeutet aber gleichzeitig: weniger Platz für einen großen Akku.

Dem Bericht nach kommt Apple in internen Tests demnach zu dem Schluss, dass nur 60 bis 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer mit dem iPhone 17 Air tatsächlich durch einen kompletten Tag kommen werden – ohne Zwischenladung. Zum Vergleich: Bei bisherigen iPhones liegt dieser Wert zwischen 80 und 90 Prozent.

iOS 26 soll mit einem Trick helfen – reicht das?

Um die Akkusorgen abzufedern, setzt Apple auf einen neuen adaptiven Energiemodus in iOS 26. Dieser soll dabei helfen, die Laufzeit trotz kleinerem Akku zu maximieren – ein ganzes Arbeitspensum pro Tag sei laut Instant Digital also trotzdem möglich. Doch wie effektiv dieser Softwaretrick in der Praxis funktioniert, bleibt fraglich.

Interessant: Apple plant angeblich eine neue Akkuhülle als offizielles Zubehör. Damit würde man an alte Zeiten anknüpfen – zuletzt gab es so ein Case beim iPhone 11, gefolgt vom eingestellten MagSafe Battery Pack für neuere Modelle. Die neue Akkuhülle könnte beim iPhone 17 Air wieder an Relevanz gewinnen – wenn sich die Akkusorgen der Nutzer bewahrheiten.

Instant Digital hat in der Vergangenheit mehrfach treffsichere Leaks veröffentlicht – unter anderem zur gelben Farbe des iPhone 14 oder zum Titan-Milanese-Armband der Apple Watch Ultra 2. Dennoch: Eine hundertprozentige Trefferquote hat der Account nicht.

Fakt ist jedoch: Ein iPhone unter 3.000 mAh dürfte viele Apple-Fans nervös machen – besonders wenn andere Hersteller bei ihren Flaggschiffen inzwischen jenseits der 4.000-mAh-Grenze unterwegs sind.

