iPhone 17 Air: Nur Apples Flunder glänzt mit exklusivem Design-Detail

So dünn war noch kein iPhone – und dann ist da noch diese eine neue Farbe.

Apple traut sich was: Mit dem iPhone 17 Air will der US-Konzern nicht nur ein neues Kapitel in Sachen Gehäusedicke aufschlagen, sondern auch farblich für Aufsehen sorgen. Ein neuer Leak aus Asien verspricht eine besondere Farboption – einen bläulichen Ton, der nicht nur exklusiv dem iPhone 17 Air vorbehalten sein soll, sondern sich auch radikal von allem unterscheidet, was Apple bisher in den Farbtopf gerührt hat.

iPhone 17 Air: Dünn und in neuer Exklusivfarbe

Was genau macht das iPhone 17 Air so besonders? Beginnen wir mit dem Design: Ein neues Hands-on-Video zeigt ein Dummy-Modell, das die Richtung vorgibt (Quelle: Majin Bu). Laut dem bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo wird das iPhone 17 Air nur 5,5 mm dünn sein – damit schlägt es sogar das legendär schlanke iPhone 6, das mit 6,9 mm lange als Maßstab galt. Apple setzt also ganz bewusst auf eine neue Ära der Flunder-iPhones.

Doch wo Apple dünn wird, wird’s auch technisch knapper: Um die schlanke Linie zu erreichen, muss das iPhone 17 Air Einbußen in der Ausstattung hinnehmen:

Nur eine Rückkamera, vermutlich ohne Tele oder Ultraweitwinkel.

Mono-Lautsprecher, statt des gewohnten Stereo-Setups.

A19-Chip, aber ohne das „Pro“ im Namen – also vermutlich etwas weniger Leistung.

Schwächere Akkulaufzeit, bedingt durch das schlanke Gehäuse.

Wer also zum iPhone 17 Air greift, entscheidet sich klar für Form über Funktion.

So ein Blau verwendet Apple bisher noch nicht

Und dann wäre da noch das optische Alleinstellungsmerkmal: eine einzigartige blaue Oberfläche, die laut dem chinesischen Leaker „Fixed Focus Digital“ die Hauptfarbe des iPhone 17 Air darstellen soll. Anders als frühere Blau-Varianten wie das „Sierra Blue“ des iPhone 13 Pro, soll der neue Farbton so hell sein, dass er bei schlechtem Licht fast weiß wirkt. Eine Art „Eisblau 2.0“, das mehr mit Licht und Reflexion spielt als mit reiner Farbsättigung.

Der neue Blauton wird laut Leak nur dem iPhone 17 Air vorbehalten sein – ein klarer Versuch von Apple, dem Gerät auch visuell einen Sonderstatus zu geben.

Gut zu wissen: „Fixed Focus Digital“ ist kein Unbekannter in der Gerüchteküche. Zwar trifft der Leaker nicht immer ins Schwarze, konnte aber zuletzt mit Vorabinfos zum angeblich umbenannten iPhone SE („iPhone 16e“) und zur Farbpalette des iPhone 16 Pro punkten. Ob der exklusive Blauton tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten – aber es passt zur Strategie, dem iPhone 17 Air einen ganz eigenen Look zu verpassen.