iPhone Air vorgestellt: Apple macht tatsächlich Ernst mit neuem Design

So radikal hat Apple das iPhone seit Jahren nicht mehr verändert.
Apple hat heute am 9. September 2025 im Rahmen des großen September-Events nicht nur das reguläre iPhone 17 enthüllt, sondern auch ein echtes Überraschungsmodell aus dem Hut gezaubert: das iPhone Air. Ja, Apple streicht bewusst die Zahl aus dem Namen und setzt damit ein klares Statement – das Air soll die iPhone-Familie neu definieren. Besonders auffällig: Mit nur 5,6 Millimetern Dicke ist es das bislang dünnste iPhone aller Zeiten.
Dünner, leichter, ikonischer: Das iPhone Air
Apple setzt beim iPhone Air voll auf ein schlankes Design. Das Gehäuse ist so dünn, dass selbst das iPhone 6 von 2014 im direkten Vergleich wuchtig wirkt. Trotzdem verspricht Apple die gewohnte Stabilität und Alltagstauglichkeit. Käufer:innen haben die Wahl zwischen vier Farben: Space Black, Cloud White, Light Gold und Sky Blue.
Super-Display mit 3.000 Nits
Beim Bildschirm gibt es keine Kompromisse: Ein 6,5-Zoll-Super-Retina-XDR-Display mit ProMotion, Always-On-Funktion und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.000 Nits setzt neue Maßstäbe – auch für den Außeneinsatz in der Sonne.
Neuer N1-Chip: Drahtlose Zukunft integriert
Unter der Haube arbeitet ein völlig neuer Prozessor, den Apple als den schnellsten in einem Smartphone bewirbt. Er übertrifft sogar den A19-Chip im iPhone 17 und soll auf MacBook-Pro-Niveau performen. Ergänzt wird er vom neuen N1-Chip, der Wi-Fi 7, Bluetooth und Thread in einem Modul vereint. Für die Mobilfunkseite setzt Apple auf das C1-Modem, das bereits aus dem iPhone 16e bekannt ist.
Kamera: Weniger ist mehr
Beim Kamerasystem überrascht Apple: Statt mehrerer Linsen gibt es beim iPhone Air nur eine einzelne Fusion-Kamera, die sowohl 1x (26 mm) als auch 2x (52 mm) Brennweiten abdeckt. Dazu kommt die Center-Stage-Frontkamera, die Nutzerinnen und Nutzer bereits vom iPad und dem iPhone 17 kennen.
Nur noch eSIM – kein SIM-Slot mehr
Das iPhone Air markiert endgültig das Ende des klassischen SIM-Slots. Apple liefert das Gerät ausschließlich mit eSIM-Unterstützung aus – weltweit.
Akku und MagSafe-Batterie
Trotz des ultradünnen Gehäuses verspricht Apple eine „All-Day-Battery-Life“. Wer mehr braucht, kann auf ein neues, flacheres MagSafe-Battery-Pack zurückgreifen. Damit sollen bis zu 40 Stunden Videowiedergabe möglich sein.
Zusammenfassung des Events:
iPhone Air: Preis und Verfügbarkeit in Deutschland
Für das neue iPhone Air ruft Apple in Deutschland mindestens 1.149 Euro auf. Damit ist es teurer als das bisherige iPhone 16 Plus, bringt dafür aber auch standardmäßig 256 GB Speicher mit. Wie gewohnt startet die Vorbestellung am Freitag, den 12. September, während der Verkaufsstart am 19. September 2025 erfolgt.