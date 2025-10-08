iPhone 17: Aktuelle Verfügbarkeit enthüllt eine unbequeme Wahrheit

Apples „neues Leichtgewicht“ verkauft sich schwerer als gedacht.

Knapp drei Wochen nach dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone 17 zeichnet sich ein deutliches Bild ab: Wer eines der Top-Modelle will, braucht weiterhin Geduld. Sowohl das iPhone 17 Pro als auch das iPhone 17 Pro Max sind nach wie vor nur mit mehrwöchiger Lieferzeit zu bekommen. Ganz anders sieht es beim iPhone Air aus – das Modell ist sofort lieferbar. Und genau das offenbart eine unbequeme Wahrheit für Apple.

Verfügbarkeit der iPhone-17-Reihe im Überblick

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass sich an der Liefersituation seit dem Verkaufsstart kaum etwas geändert hat:

iPhone 17: Versand in 2–3 Wochen

Versand in 2–3 Wochen iPhone Air: sofort verfügbar

sofort verfügbar iPhone 17 Pro: Versand in 2–3 Wochen

Versand in 2–3 Wochen iPhone 17 Pro Max: Versand in 3–4 Wochen

Damit bleibt das iPhone 17 Pro Max das am schwersten erhältliche Modell der Reihe. Aber auch das normale iPhone 17 und das iPhone 17 Pro sind weiterhin sehr gefragt und entsprechend schwer zu bekommen.

Das iPhone Air floppt offenbar

Während die Pro-Modelle heiß begehrt sind, sieht es beim iPhone Air ganz anders aus. Das Gerät ist überall sofort lieferbar, sowohl bei Apple selbst als auch im Handel – ein deutliches Zeichen für schwache Nachfrage.

Die unbequeme Wahrheit: Das iPhone Air scheint sich eher schlecht zu verkaufen. Trotz seines schlanken Designs und des schicken Gehäuses greift die Kundschaft offenbar lieber zu den leistungsstärkeren Modellen. Offenbar reicht „schick und dünn“ allein nicht, um Käuferinnen und Käufer zu überzeugen.

Auch im Handel dasselbe Bild

Nicht nur bei Apple direkt zeigt sich dieses Muster. Auch bei Amazon und anderen Händlern müssen Kundinnen und Kunden auf die meisten iPhone-17-Modelle warten – teilweise mehrere Wochen (bei Amazon ansehen). Das iPhone Air hingegen ist ohne Verzögerung verfügbar und wird oft schon am nächsten Tag geliefert (bei Amazon ansehen). Für Apple ist das ein deutliches Signal: Das ultradünne Modell findet nur verhalten Anklang.

Fazit: Apple hat sich mit dem iPhone 17 Air wohl keinen Gefallen getan

Mit dem iPhone Air versprach sich Apple einen echten Hit. Doch das Konzept scheint bisher am Markt vorbeizugehen. Die Kunden wollen am Ende Leistung, Kameraqualität und Pro-Features – nicht nur ein dünnes Gehäuse. Während die Topmodelle und sogar das reguläre Modell also weiterhin ausverkauft sind, bleibt das Air derzeit im Lager liegen.