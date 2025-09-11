iPhone 17 – alle Speicheroptionen im Überblick

Das iPhone 17 ist seit September 2025 verfügbar. Apple hat das Smartphone mit einigen Neuerungen ausgestattet – und mit mehr Speicher.

Großer Speicher ist wichtig

Smartphones werden von den meisten Nutzern täglich gebraucht und sind viel mehr als ein reines Kommunikationsmittel. Für die Nutzung von Apps, Fotos, Videos und Dateien ist vor allem der Speicherplatz entscheidend. Hier erfahrt ihr, welche Speicheroptionen ihr beim iPhone 17 zur Verfügung habt.

Apple hat für 2025 mehrere Neuerungen parat. Alles, was Apple vorgestellt hat, seht ihr im Video:

Die Speicheroptionen beim iPhone 17

Bis zum iPhone 16 war die niedrigste Speicherkapazität bei 128 GB angesetzt. Mit dem iPhone 17 verändert Apple die Einstiegsoption. Nun bieten die iPhones mindestens 256 GB Speicherplatz.

iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro iPhone 17 256 GB 256 GB 256 GB 512 GB 512 GB 512 GB 1T 1T - 2T - -

Beim Preis macht sich der Speicherplatz bemerkbar. Das iPhone 17 mit 256 GB gibt es ab 949 Euro, die Variante mit 512 GB kostet dagegen 1.199 Euro. Ebenso sieht es bei den anderen Modellen aus. Das iPhone 17 Pro bekommt ihr ab 1.299 Euro, es kann aber auch bis zu 1.799 Euro hochgehen, wenn ihr 1T Speicherplatz haben möchtet. Das iPhone 17 Pro Max gibt es ab 1.499 Euro bei 256 GB und für 2.449 Euro bei 2T.

Die Cloud als Erweiterung

Wie bereits von den Vorgängermodellen bekannt setzt Apple nicht auf mögliche Speichererweiterungen durch SD-Karten. Die Smartphones haben dafür keinen vorgesehenen Anschluss. Die einzige Option sind in dem Fall externe SD-Karten.

Stattdessen bietet Apple die Cloud als Speicherlösung an. Wer also bei seinem iPhone mehr Speicher braucht als beim Kauf ursprünglich gedacht, kann mit der iCloud dennoch größere Datenmengen auf dem Smartphone verwalten.