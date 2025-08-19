iPhone 17: Amazon prescht vor – und Apple sieht alt aus

Apple schweigt – doch Amazon verkauft längst Zubehör fürs iPhone 17.
Apple wird das iPhone 17 wohl erst am 9. September auf einer großen Keynote enthüllen. Kaufen lässt sich das neue Smartphone also noch nicht – und Zubehör aus Cupertino ist natürlich ebenfalls noch Zukunftsmusik. Doch bei Amazon sieht die Sache schon ganz anders aus: Dort tauchen bereits jetzt erste Schutzhüllen für alle neuen Modelle des iPhone 17 auf.
Erste Hüllen fürs iPhone 17 schon bei Amazon erhältlich
Verschiedene Drittanbieter bieten bei Amazon bereits passgenaue Hüllen an, lange bevor Apple überhaupt die Bühne betritt. Ein Beispiel: der Hersteller Eshuyi. Dessen Hüllen gibt es in mehreren Farben und für alle Varianten – vom iPhone 17 über das iPhone 17 Air bis hin zu iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Preislich bewegen wir uns bei knapp unter 10 Euro – also echte Schnäppchen im Vergleich zu Apples typischen Zubehörpreisen (bei Amazon ansehen).
Besonders spannend ist die Ringke Onyx für das iPhone 17 Air, das Gerüchten zufolge ein besonders schlankes Design erhalten soll. Die Hülle kommt in „Dark Green“, ist rutschfest, unterstützt MagSafe und besitzt sogar ein „Dual Strap Hole“ für passende Riemen (bei Amazon ansehen). Interessant: Genau an einer ähnlichen Hüllenlösung soll angeblich auch Apple selbst arbeiten.
Warum die Hüllen schon jetzt auftauchen
Ganz neu ist das Phänomen nicht: Hüllenhersteller sichern sich regelmäßig im Vorfeld Informationen zu Abmessungen und Design der kommenden iPhones. Grundlage sind sogenannte Dummys, die auf geleakten Daten basieren. In den meisten Fällen stimmen die Maße – und die Schutzhüllen passen dann später tatsächlich auf die neuen Apple-Smartphones.
Fazit: Während Apple selbst noch schweigt, sind Zubehöranbieter wie Amazon-Händler längst in den Startlöchern. Für Fans heißt das: Wer schon vor dem offiziellen Verkaufsstart des iPhone 17 zuschlagen will, kann sich theoretisch jetzt bereits mit einer passenden Hülle fürs iPhone 17 eindecken.
Allerdings gibt es gute Gründe abzuwarten: Wer nämlich lieber auf Nummer sicher gehen möchte, ob wirklich alles passt, der wartet lieber noch ab. Auch werden sich noch weitere Anbieter hinzugesellen – Eile ist also nicht unbedingt geboten.