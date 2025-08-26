iPhone 17: Apple bringt Feature zurück, das Google gerade gestrichen hat

Warum das iPhone 17 eine Funktion bekommen könnte, die Google nicht mehr will.

Das kommende iPhone 17 Pro könnte eine Funktion erhalten, die bei der Konkurrenz gerade auf der Streichliste steht: Reverse Wireless Charging. Laut dem chinesischen Leaker Fixed Focus Digital testet Apple derzeit die Möglichkeit, mit dem iPhone andere Geräte wie AirPods oder die Apple Watch kabellos aufzuladen – ein Feature, das Google mit dem Pixel 10 überraschend abgeschafft hat.

iPhone als Ladegerät für AirPods und Apple Watch

Mit Reverse Wireless Charging könnte das iPhone 17 Pro mehr als nur ein Smartphone sein. Nutzerinnen und Nutzer könnten unterwegs einfach ihre AirPods oder Apple Watch auf der Rückseite des iPhones laden – ganz ohne Kabel oder separate Powerbank. Bereits im Februar berichtete der Leaker Instant Digital über Tests mit einer Leistung von 7,5 Watt, was für das Aufladen kleinerer Geräte völlig ausreichend wäre.

Ob die Funktion zum Marktstart wirklich aktiviert ist, bleibt noch unklar. Dass Apple sie testet, gilt aber mittlerweile als ziemlich sicher.

Google streicht derweil Reverse Wireless Charging

Während Apple diese Funktion offenbar einführt, geht Google den umgekehrten Weg: Mit der Pixel-10-Serie fällt das beliebte Feature „Akku teilen“ weg, das viele Nutzer jahrelang verwendet haben, um Kopfhörer, Smartwatches oder sogar andere Smartphones kabellos mit Energie zu versorgen – GIGA-Kollege Robert Kohlick konnte wiederum nichts damit anfangen.

Offizielle Begründung seitens Google: Das neue Pixelsnap-Ladesystem auf Basis des Qi2-Standards mache Reverse Wireless Charging technisch unmöglich, da die Magnet-Anordnung im Gerät dies verhindere. Ein schwaches Argument? Zumindest zeigt Hersteller HMD mit dem Modell Skyline, dass Qi2 und Reverse Charging durchaus zusammen funktionieren können.

Apple vor Google – ein seltener Moment

Sollte Apple die Funktion tatsächlich umsetzen, wäre das ein seltener Fall, in dem der iPhone-Hersteller einen Trend nicht nur aufgreift, sondern der Konkurrenz durch eine glückliche Fügung auch voraus ist. Für Käufer bedeutet das: mehr Komfort und weniger Geräte, die man mitschleppen muss – und für Google dürfte es ein weiterer Kritikpunkt sein, warum ausgerechnet ein Kern-Feature der Pixel-Reihe sang- und klanglos verschwindet.

Klarheit gibt es übrigens im September, wenn Apple seine iPhone-17-Familie präsentiert – voraussichtlich am Dienstag, dem 9. September.

