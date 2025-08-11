iPhone 17: Apple findet die perfekte Lücke – das steckt dahinter

Nicht zu klein, nicht zu groß – dieses iPhone passt einfach perfekt.

Apple schließt bei den kommenden iPhones eine bisher offene Lücke: Das neue iPhone 17 Air soll nämlich mit einem 6,6-Zoll-Display genau zwischen dem 17 Pro (6,3 Zoll) und dem 17 Pro Max (6,9 Zoll) liegen. Damit bietet Apple erstmals eine Displaygröße an, die nicht nur exakt in die Mitte fällt, sondern sich auch vom bisherigen Plus-Format unterscheidet. Vorgestellt wird die iPhone-17-Reihe voraussichtlich in rund vier Wochen.

Displaygröße des iPhone 17 Air im Vergleich zum 17 Pro und 17 Pro Max

Bekanntlich ersetzt das iPhone 17 Air das iPhone 16 Plus und setzt dabei nicht nur auf ein neues Format, sondern auch auf ein deutlich schlankeres Gehäuse. Laut dem bekannten Leaker Majin Bu, der Vergleichsbilder von Displayschutzfolien auf X (vormals Twitter) geteilt hat, ist das Air damit nicht nur dünner, sondern positioniert sich auch klar als neue Zwischenlösung für Käufer, denen das Pro zu klein und das Pro Max zu groß ist.

In den letzten Jahren waren die Displaygrößen recht starr: Standard- und Pro-Modelle hatten den gleichen Bildschirm, ebenso Plus und Pro Max. Erst mit der iPhone-16-Generation hat Apple bei den Pro-Modellen die Displayränder weiter verkleinert und so etwas mehr Anzeigefläche herausgeholt.

Mit dem Air geht Apple nun einen Schritt weiter. Den 6,6-Zoll-Bildschirm gab es so bisher noch nicht. Er füllt die Lücke zwischen iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Wer dagegen das kleinste Modell bevorzugt, bekommt weiterhin das 6,1-Zoll-iPhone 17, das 17 Pro bleibt bei seinen 6,3 Zoll.

Für echte Display-Fans bleibt das iPhone 17 Pro Max jedoch unangefochten: Mit 6,9 Zoll ist es das größte iPhone im Portfolio. Auf ein noch größeres, faltbares Modell müssen Phablet-Freunde aber mindestens bis 2026 warten – dann soll angeblich ein iPhone mit 7,58-Zoll-Innendisplay erscheinen.

Neues Modell verlangt Kompromisse ab

Unterm Strich dürfte das iPhone 17 Air eine spannende Wahl für alle werden, die ein großes Display wollen, aber nicht mit dem wuchtigen Pro Max herumlaufen möchten. Doch so viel Eleganz wird auch mit Kompromissen erkauft, so soll das iPhone 17 Air beispielsweise nur eine einzige rückwärtige Kamera wie das iPhone 16e besitzen.