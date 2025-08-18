iPhone 17: Apple hält Premium-Feature fürs teuerste Modell zurück

Dieses Kamera-Upgrade klingt nach einem Traum – bis man erfährt, wer es (nicht) bekommt.

Apple will beim kommenden iPhone 17 offenbar wieder einmal stärker differenzieren. Wie aktuelle Leaks nahelegen, soll das iPhone 17 Pro Max eine deutlich verbesserte Tele-Kamera erhalten – und damit einen exklusiven Vorteil gegenüber den günstigeren Modellen.

Deutlich verbesserte Tele-Kamera fürs iPhone 17 Pro Max

Laut dem bekannten Weibo-Account Instant Digital, der fast 1,5 Millionen Follower zählt, wird das iPhone 17 Pro Max mit einer der besten Tele-Kameras ausgestattet sein, die es bislang in einem Smartphone gegeben hat. Konkrete Details blieb der Leaker zwar schuldig, doch Gerüchte deuten in eine klare Richtung: mehr Auflösung und mehr Zoom (Quelle: MacRumors).

So ist die Rede von einer neuen 48-Megapixel-Telefotokamera, die nicht nur bessere Bildqualität liefern, sondern auch beim optischen Zoom neue Maßstäbe setzen soll. Während die aktuellen iPhone-16-Pro-Modelle noch auf ein 12-Megapixel-Teleobjektiv mit fester Brennweite und maximal 5-fachem optischen Zoom setzen, könnte Apple 2025 einen großen Sprung machen.

8-facher optischer Zoom in Arbeit

Insider berichten von einem beweglichen Teleobjektiv, das verschiedene Brennweiten abdecken kann. Konkret soll es möglich sein, zwischen 5-fachem und 8-fachem optischen Zoom zu wechseln – und das ohne digitale Tricks wie Sensor-Cropping, das Apple bisher beim 2-fach-Zoom einsetzt.

Technisch bringt das aber Herausforderungen mit sich: Mehr bewegliche Teile benötigen mehr Platz. Deshalb soll die Kamera-Ausbuchtung bei den iPhone-17-Pro-Modellen noch einmal anwachsen – ein Detail, das Fans wohl oder übel hinnehmen müssen.

Ob die neue 48-Megapixel-Telefotokamera tatsächlich exklusiv dem iPhone 17 Pro Max vorbehalten bleibt, ist zwar noch nicht endgültig, doch der gut vernetzte Analyst Ming-Chi Kuo hatte bereits 2023 vermutet, dass Apple die Top-Kamera nur im größten Modell verbauen könnte.

Das würde auch zu Apples Strategie passen: Bereits in den letzten Jahren haben die Kalifornier die Unterschiede zwischen Pro und Pro Max weiter vergrößert, um die teureren Modelle noch attraktiver zu machen.

Vorstellung im September

Apple wird die iPhone-17-Serie voraussichtlich im September dieses Jahres präsentieren – ein Termin ist bereits jetzt im Umlauf. Dann zeigt sich, ob die neue Tele-Kamera wirklich exklusiv für das Pro Max vorgesehen ist – oder ob auch das kleinere Pro-Modell profitieren darf.