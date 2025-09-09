iPhone 17: Apple-Insider macht klare Ansage – das erwartet uns heute

Orange, Blau, Mega-Zoom – was heute Abend wirklich kommt, sickert schon jetzt durch.

Heute Abend wird Apple das iPhone 17 vorstellen – und kurz vor dem Event meldet sich mit Mark Gurman (Bloomberg) einer der bekanntesten Apple-Insider zu Wort. In seinem aktuellen Bericht bestätigt er einige der spannendsten Neuerungen für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Für alle, die nicht bis zur Keynote um 19 Uhr warten wollen, sind die wichtigsten Details damit schon jetzt bekannt (Quelle: Mark Gurman via X, ehemals Twitter).

Neue Farben fürs iPhone 17 Pro: Orange und Blau

Apple wird beim iPhone 17 Pro offenbar wieder neue Akzente setzen. Neben den klassischen Farbvarianten soll es in diesem Jahr Orange und Blau geben – zwei Töne, die exklusiv den Pro-Modellen vorbehalten bleiben könnten. Damit frischt Apple das Design deutlich auf und grenzt die Geräte stärker von den Standard-iPhones ab.

Kamera-Upgrade mit bis zu 8-fachem Zoom

Besonders spannend für Foto- und Video-Fans: Der optische Zoom der Pro-Modelle soll von bisher 5-fach (iPhone 16 Pro) auf ganze 8-fach steigen. Damit würde Apple zu den besten Zoom-Smartphones am Markt aufschließen und seinen Anspruch im High-End-Bereich unterstreichen.

Vapor-Chamber-Kühlsystem gegen Hitze

Auch unter der Haube wird nachgebessert. Erstmals soll eine sogenannte Vapor Chamber zum Einsatz kommen, also eine spezielle Kühlung für eine bessere Wärmeableitung. Das könnte dafür sorgen, dass das iPhone auch bei längeren Gaming-Sessions oder beim Filmen in 4K stabiler läuft und weniger schnell drosselt.

Neues Kameradesign mit drei 48-MP-Sensoren

Beim äußeren Erscheinungsbild sind ebenfalls Veränderungen geplant. Gurman spricht von einem neu gestalteten Rückkamerasystem, das gleich drei 48-Megapixel-Sensoren beherbergt. Damit würde Apple die Bildqualität in allen Brennweiten massiv verbessern – egal ob Weitwinkel, Ultraweitwinkel oder Teleobjektiv.

Countdown bis zur Keynote

Viele der genannten Punkte kursierten schon länger in der Gerüchteküche, doch die Bestätigung durch einen gut vernetzten Insider wie Gurman verleiht den Meldungen zusätzliches Gewicht. Spätestens heute Abend wissen wir mehr: Um 19 Uhr deutscher Zeit startet der Livestream zum Apple-Event.