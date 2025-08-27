iPhone 17: Apple macht’s offiziell – dieser Termin zählt

Apple verspricht „Unfassbares“ – seid ihr bereit für die große iPhone-Überraschung?

Apple hat es bestätigt: Das nächste große iPhone-Event findet am Dienstag, den 9. September 2025, statt. Unter dem Motto „Awe Dropping“ lädt der Hersteller in den Apple Park nach Cupertino ein. Los geht’s um 10:00 Uhr Ortszeit, in Deutschland also um 19:00 Uhr. Wie gewohnt sind ausgewählte Medienvertreter vor Ort, alle anderen können das Spektakel per Livestream verfolgen – auf Apples Website, via YouTube oder in der Apple-TV-App (Quelle: Apple).

Apple-Event zum iPhone 17: Vorhersagen waren goldrichtig

Die Einladung selbst sorgt schon für Gesprächsstoff: „Awe Dropping“ lautet das englischsprachige Motto, in Deutschland übersetzt mit „Unfassbar. Und fast da.“. Damit liegen die Leaker der vergangenen Wochen goldrichtig. Sie hatten sowohl das Datum als auch den Zeitpunkt der Einladung exakt vorhergesagt. Der Termin liegt also wieder traditionell im gewohnten September-Zeitfenster.

Apple-Chef Tim Cook lässt es sich nicht nehmen und lädt persönlich zum Event:

Herzstück des Events wird zweifellos die Vorstellung der iPhone-17-Reihe. Neben dem regulären iPhone 17 und den beiden Pro-Modellen (iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max) soll Apple ein komplett neues Modell präsentieren: das iPhone 17 Air. Gerüchten zufolge wird es das dünnste iPhone aller Zeiten – ein echter Hingucker für alle Designfans.

Apple Watch: Großes Update für alle Modelle

Nicht minder spannend: Apple aktualisiert erstmals seit drei Jahren seine komplette Watch-Familie. Erwartet werden die Apple Watch Series 11, die Apple Watch Ultra 3 sowie eine neue Apple Watch SE 3. Damit könnten Nutzer in allen Preis- und Leistungsklassen von frischen Features profitieren.

Wer nicht in Cupertino dabei sein kann, muss nichts verpassen. Apple überträgt das Event live – und wie man den Konzern kennt, dürfte die Show wieder perfekt inszeniert und wohl auch schon zuvor aufgezeichnet sein.