iPhone 17: Apple recycelt 15 Jahre alte Produktidee – aus gutem Grund

Warum Apple beim iPhone 17 Air plötzlich in die Vergangenheit greift.

Apple könnte beim kommenden iPhone 17 Air auf eine altbekannte Lösung setzen: eine Bumper-Hülle. Laut Bloomberg-Reporter Mark Gurman denkt der Konzern darüber nach, einen Schutzrahmen für das ultradünne Smartphone anzubieten – ähnlich wie schon beim iPhone 4 im Jahr 2010. Damals sorgte Apple mit der Bumper-Hülle für Aufsehen, heute könnte sie wieder eine clevere Lösung sein.

Bumper-Hülle feiert mögliches Comeback fürs iPhone 17 Air

Die neue iPhone-17-Air-Hülle soll – wie damals – lediglich die Kanten des Geräts schützen, die Rückseite bleibt frei. Das Material: vermutlich wieder Gummi oder ein ähnlicher flexibler Kunststoff. Warum dieser Ansatz? Ganz einfach: Das iPhone 17 Air wird Gerüchten zufolge extrem dünn. Viele Käufer könnten davor zurückschrecken, das filigrane Gerät in eine klobige Standardhülle zu stecken.

Eine Bumper-Hülle bietet hier einen guten Kompromiss: Sie schützt vor Stürzen und Kratzern, ohne das Design zu ruinieren oder das Gerät spürbar dicker zu machen.

Vor 15 Jahren: Erinnerungen an „Antennagate“

Apple hat Erfahrung mit diesem Hüllentyp. Vor 15 Jahren kam die Bumper-Hülle erstmals beim iPhone 4 zum Einsatz – damals als Reaktion auf das berüchtigte „Antennagate“. Nutzer beklagten Empfangsprobleme, wenn sie das Gerät auf eine bestimmte Weise hielten. Apple reagierte, verteilte kostenlose Bumper-Hüllen und löste so das Problem.

Heute steht nicht der Empfang im Fokus, sondern der Schutz eines besonders schlanken Designs. Doch der Gedanke dahinter bleibt derselbe: eine Lösung, die Apples Designphilosophie nicht torpediert.

Noch mehr Zubehör geplant

Neben der Bumper-Hülle könnte es noch ein weiteres spannendes Zubehör geben. Laut Wayne Ma von The Information arbeitet Apple auch an einer speziellen Akku-Hülle für das iPhone 17 Air. Damit sollen Nutzer die Akkulaufzeit unterwegs verlängern können – praktisch für alle, die viel unterwegs sind und das Ladegerät lieber zu Hause lassen. Und auch Hüllen aus einem gänzlich neuen Material sind geplant.

Offiziell wird Apple die iPhone-17-Reihe am 9. September 2025 präsentieren – so der aktuelle Stand der Gerüchteküche. Spätestens dann wissen wir, ob die Bumper-Hülle tatsächlich zurückkehrt und ob sie Apples neuestes iPhone vor Kratzern und unfreiwilligen Bodenkontakten schützt.