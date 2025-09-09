iPhone 17: Apple schafft es tatsächlich – diesmal zahle ich freiwillig mehr!

Das erste iPhone, bei dem ich freiwillig zur teuren Pro-Version greife.



Ein Kommentar von Sven Kaulfuss

Die neuen iPhones sind da: das iPhone 17, das superdünne iPhone Air und natürlich die neuen Flaggschiffe iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Alle Modelle starten erfreulicherweise mit 256 GB Speicher – endlich Standard und längst überfällig. Mein aktuelles iPhone 13 aus 2021 hat zwar auch 256 GB, doch damals musste ich für den Speicher ein ordentliches Aufgeld zahlen. Diesmal also kein Ärger über zu kleine Basisvarianten. Aber viel spannender ist: Zum ersten Mal werde ich freiwillig tiefer in die Tasche greifen und mir wohl ein Pro-Modell gönnen.

Warum ich plötzlich das „Pro“ vom iPhone 17 will

Bisher dachte ich immer: Zwei Kameras reichen mir völlig, den Luxus von drei Linsen brauche ich nicht. Doch Apple hat beim iPhone 17 Pro (Max) den Spieß komplett umgedreht. Die neue Kamera-Ausstattung ist schlicht atemberaubend. Ein 8-facher optischer Zoom, eine Brennweite bis zu 200 mm und das neue Tetraprisma-Design eröffnen Dimensionen, die es so noch nie in einem iPhone gab.

So viel Pro steckt im neuen iPhone-Flaggschiff:

Oder um es mit Apples eigenen Worten zu sagen: „Wie 8 Pro-Objektive in deiner Hosentasche.“ Von Ultraweitwinkel über Makro bis hin zum Tele ist jetzt alles abgedeckt.

Mein ganz persönlicher Grund fürs Upgrade

Nächstes Jahr geht’s für mich mit dem Schiff nach Spitzbergen. Und wenn mir da tatsächlich mal ein Eisbär vor die Linse läuft, möchte ich vorbereitet sein. Mit dem iPhone 17 Pro (Max) kann ich solche Motive endlich ohne klobige Ausrüstung festhalten. Kein 800er Teleobjektiv zum Preis eines Kleinwagens, sondern ein Smartphone in der Hosentasche – das überzeugt mich.

Fazit: Glückwunsch Apple!

Kurzum: Apple hat es geschafft. Erstmals seit Jahren bin ich bereit, freiwillig mehr Geld für ein Pro-Modell auszugeben. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Für mich macht das iPhone 17 Pro den entscheidenden Unterschied – und genau dafür lege ich dieses Jahr gerne den Mehrpreis auf den Tisch. Mindestes also 1.299 Euro!