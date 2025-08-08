iPhone 17: Apple schwingt den Preishammer

Apple dreht an der Preisschraube – doch was bedeutet dies für Kundinnen und Kunden in Deutschland?

Apple greift offenbar wieder tiefer in die Taschen der Kundinnen und Kunden. Laut einer neuen Investorenmitteilung des renommierten US-Analystenhauses Jefferies plant Apple eine Preiserhöhung von 50 US-Dollar für alle kommenden iPhone-17-Modelle. Die neuen Smartphones werden im September 2025 erwartet – samt frischem Design, neuen Funktionen, aber eben auch mit einem höheren Preisetikett (Quelle: MacRumors).

Alle Apple-Handys betroffen – auch das neue iPhone 17 Air

Die Preiserhöhung soll laut Jefferies-Analyst Edison Lee die gestiegenen Kosten für Bauteile sowie die Belastungen durch US-Zölle auf chinesische Importe abfedern. Betroffen sind demnach sämtliche Modelle der iPhone-17-Reihe:

iPhone 17 (Basisversion),

iPhone 17 Air (der Nachfolger des bisherigen Plus-Modells),

iPhone 17 Pro,

iPhone 17 Pro Max.

Zum Vergleich: Die aktuellen iPhone-16-Modelle starten in den USA bei 799 US-Dollar (iPhone 16) und reichen bis zu 1.199 US-Dollar für das iPhone 16 Pro Max. Mit dem geplanten Aufschlag würde sich die Einstiegshürde also spürbar verschieben – in Richtung 849 Dollar und mehr.

Droht auch in Deutschland ein Preisanstieg?

Für den deutschen Markt ergibt sich eine besondere Dynamik: Apples Preispolitik hierzulande ist eng an den US-Dollar gekoppelt. Das bedeutet: Steigen die Preise in den USA, folgen meist auch höhere Euro-Preise.

Allerdings gibt es einen Lichtblick: Der Euro hat nämlich gegenüber dem US-Dollar in den letzten Monaten deutlich zugelegt. Aktuell gibt’s für einen Euro rund 1,14 US-Dollar – im September 2024 waren es noch 1,10 US-Dollar. Der stärkere Euro könnte die Preissteigerung also zumindest teilweise kompensieren. Ein Muss ist das aber nicht – Apple kalkuliert bei neuen Modellen stets neu und reagiert nicht immer 1:1 auf Währungsbewegungen.

Die Hinweise auf die Preiserhöhung sind nicht neu: Schon im Mai berichtete das Wall Street Journal, dass Apple intern über höhere Preise für das iPhone 17 nachdenkt. Der Konzern will dabei allerdings nicht nur auf gestiegene Kosten verweisen, sondern den Kunden auch echte Mehrwerte bieten – etwa in Form eines neuen Designs, besserer Kameras und exklusiver Features für die Pro-Modelle.

Jefferies sieht die Preisanpassung eingebettet in eine insgesamt positive Entwicklung: Die iPhone-Verkäufe zogen im zweiten Quartal 2025 kräftig an, US-Mobilfunkanbieter meldeten ein Wachstum von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr – der höchste Wert seit eineinhalb Jahren. Apple könnte also mit Selbstbewusstsein an der Preisschraube drehen.

Zusammengefasst: Apple scheint gewillt, beim iPhone 17 erstmals seit Längerem wieder an der Preisschraube zu drehen. Für deutsche Kunden bleibt die Hoffnung, dass der starke Euro zumindest einen Teil der Preissteigerung abfedert. Klar ist aber auch: Günstiger wird’s nicht – im Gegenteil.