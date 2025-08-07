iPhone 17: Apple will ausgerechnet bei einem Modell den Preis senken

Preis runter, Speicher rauf – ausgerechnet hier geht Apple einen ungewöhnlichen Weg.

Apple könnte beim kommenden iPhone 17 Pro für eine Überraschung sorgen: Das Modell soll künftig mit 256 GB Speicher in der Basisversion starten – ohne Aufpreis im Vergleich zur aktuellen 256-GB-Variante. Das würde einer effektiven Preissenkung von 50 US-Dollar entsprechen. Möglich wird das durch eine geplante Neuausrichtung der Preisstruktur, wie mehrere Quellen berichten.

iPhone 17: Speicher rauf, Preis runter – zumindest relativ

Unter anderem laut dem bekannten Weibo-Leaker „Instant Digital“ plant Apple für die gesamte iPhone-17-Reihe eine Preisanpassung von rund 50 US-Dollar nach oben. Das betrifft demnach alle vier Modelle – iPhone 17, 17 Air, 17 Pro und 17 Pro Max. Gleichzeitig soll das iPhone 17 Pro künftig mit 256 GB Speicher starten, anstelle der bisherigen 128 GB, so der Leaker (Quelle: MacRumors). Damit würde Apple die Speicherbasis an das Pro Max anpassen, das bereits jetzt mit 256 GB ausgeliefert wird.

Die aktuellen Startpreise der iPhone-16-Serie sehen so aus:

iPhone 16: ab 799 US-Dollar (128 GB)

iPhone 16 Plus: ab 899 US-Dollar (128 GB)

iPhone 16 Pro: ab 999 US-Dollar (128 GB) – 1.099 US-Dollar (256 GB)

iPhone 16 Pro Max: ab 1.199 US-Dollar (256 GB)

Geht die Rechnung auf, könnten die neuen Preise wie folgt aussehen:

iPhone 17: ab 849 US-Dollar

iPhone 17 Air: ab 949 US-Dollar

iPhone 17 Pro: ab 1.049 US-Dollar (256 GB)

iPhone 17 Pro Max: ab 1.249 US-Dollar (256 GB)

Für Nutzerinnen und Nutzer, die ohnehin zur 256-GB-Variante greifen würden, wäre das iPhone 17 Pro mit 256 GB somit 50 US-Dollar günstiger als bisher – ein seltener Zug von Apple, das in Sachen Preisgestaltung meist nur in eine Richtung denkt.

Apples Rechtfertigung für höhere Preise

Dass Apple überhaupt an der Preisschraube dreht, hat laut Berichten mehrere Gründe: steigende Komponentenkosten, mögliche Zollgebühren in China, aber auch ein strategisches Kalkül. Wie unter anderem das Wall Street Journal im Mai berichtete, will Apple Preiserhöhungen künftig nicht einfach durch äußere Faktoren erklären, sondern sie mit echten Mehrwerten wie neuem Design oder erweiterten Funktionen verbinden.

Mit einer Speicherverdopplung beim iPhone 17 Pro würde Apple diesem Anspruch gerecht werden – zumindest teilweise.

Fakt ist: Wer ohnehin mehr Speicher braucht, dürfte vom neuen Einstiegspunkt des iPhone 17 Pro profitieren. Ob Apple diesen Kurs beibehält oder weitere Modelle ähnlich behandelt, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Die Preisstruktur der iPhones wird 2025 wohl nicht mehr so aussehen wie bisher.