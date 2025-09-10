iPhone 17: Apple will beruhigen – und verwirrt die Fans

SIM-Slot, Akku, eSIM: Wer blickt da eigentlich noch durch?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Zunächst die gute Nachricht: Wer hierzulande zum iPhone 17 oder iPhone 17 Pro (Max) greift, muss nicht auf den klassischen SIM-Kartensteckplatz verzichten. Nur das neue iPhone Air ist in Deutschland und Europa ausschließlich als eSIM-Variante erhältlich. So weit, so klar – doch bei den Akkuangaben sorgt Apple nun für reichlich Verwirrung.

Anzeige

Apple bestätigt Akkukapazitäten von iPhone 17 und iPhone Air offiziell

Apple musste im Rahmen der EU-Vorgaben auf den Produktseiten Energielabels veröffentlichen (Quelle: MacRumors). Darauf finden sich die offiziellen mAh-Werte der neuen Modelle:

iPhone 17: 3.692 mAh (+3,7 % vs. iPhone 16)

iPhone Air: 3.149 mAh

iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+18,7 % vs. iPhone 16 Pro)

iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+8,6 % vs. iPhone 16 Pro Max)

Damit bestätigt Apple exakt jene Zahlen, die schon vor einigen Tagen in einer behördlichen Datenbank aufgetaucht waren. Eigentlich könnte damit Ruhe einkehren – doch die Sache ist komplizierter.

Diese Energieinformationen finden sich nun auf Apples Webseite hierzulande bei jedem iPhone. (© Screenshot Apple-Webseite)

Anzeige

SIM-Slot oder nicht? Das große Akku-Rätsel

Denn unklar bleibt, auf welche Modelle sich die Werte konkret beziehen. Die Datenbank deutete ursprünglich darauf hin, dass es sich um die Akkukapazitäten der eSIM-Versionen handelt. Apple selbst schweigt jedoch zu dieser Feinheit.

Fakt ist: Das iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max besitzen in Europa nach wie vor einen Nano-SIM-Slot. Logischerweise müssten die angegebenen Kapazitäten also genau für diese Versionen gelten. Allerdings: Apple verspricht, dass die reinen eSIM-Modelle mehr Platz für den Akku haben – dort, wo sonst der SIM-Slot sitzt. Bedeutet das also abweichende Kapazitäten je nach Modellvariante? Klare Ansage seitens Apple? Fehlanzeige!

iPhone Air: Sonderfall ohne SIM-Slot

Eindeutig ist die Lage nur beim iPhone Air. Dieses wird weltweit ausschließlich ohne SIM-Slot verkauft. Entsprechend gilt die angegebene Kapazität von 3.149 mAh für alle Regionen. Hier gibt es keine unterschiedlichen Varianten, keine Spekulationen – und keine Verwirrung.

Anzeige

Apples Auskunftsfreude schafft Chaos statt Aufklärung

Eigentlich wollte Apple mit den offiziellen Zahlen für Transparenz sorgen. In Wahrheit aber bleibt der Eindruck zurück, dass die ganze SIM-Frage und deren Auswirkungen auf die Akkugröße noch lange nicht abschließend geklärt sind. Wer jetzt also glaubt, die Sache verstanden zu haben, könnte sich also schon bald wieder wundern – irgendwie typisch Apple eben.