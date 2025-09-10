iPhone 17: Apple will beruhigen – und verwirrt die Fans

SIM-Slot, Akku, eSIM: Wer blickt da eigentlich noch durch?
Zunächst die gute Nachricht: Wer hierzulande zum iPhone 17 oder iPhone 17 Pro (Max) greift, muss nicht auf den klassischen SIM-Kartensteckplatz verzichten. Nur das neue iPhone Air ist in Deutschland und Europa ausschließlich als eSIM-Variante erhältlich. So weit, so klar – doch bei den Akkuangaben sorgt Apple nun für reichlich Verwirrung.
Apple bestätigt Akkukapazitäten von iPhone 17 und iPhone Air offiziell
Apple musste im Rahmen der EU-Vorgaben auf den Produktseiten Energielabels veröffentlichen (Quelle: MacRumors). Darauf finden sich die offiziellen mAh-Werte der neuen Modelle:
- iPhone 17: 3.692 mAh (+3,7 % vs. iPhone 16)
- iPhone Air: 3.149 mAh
- iPhone 17 Pro: 4.252 mAh (+18,7 % vs. iPhone 16 Pro)
- iPhone 17 Pro Max: 5.088 mAh (+8,6 % vs. iPhone 16 Pro Max)
Damit bestätigt Apple exakt jene Zahlen, die schon vor einigen Tagen in einer behördlichen Datenbank aufgetaucht waren. Eigentlich könnte damit Ruhe einkehren – doch die Sache ist komplizierter.
SIM-Slot oder nicht? Das große Akku-Rätsel
Denn unklar bleibt, auf welche Modelle sich die Werte konkret beziehen. Die Datenbank deutete ursprünglich darauf hin, dass es sich um die Akkukapazitäten der eSIM-Versionen handelt. Apple selbst schweigt jedoch zu dieser Feinheit.
Fakt ist: Das iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max besitzen in Europa nach wie vor einen Nano-SIM-Slot. Logischerweise müssten die angegebenen Kapazitäten also genau für diese Versionen gelten. Allerdings: Apple verspricht, dass die reinen eSIM-Modelle mehr Platz für den Akku haben – dort, wo sonst der SIM-Slot sitzt. Bedeutet das also abweichende Kapazitäten je nach Modellvariante? Klare Ansage seitens Apple? Fehlanzeige!
iPhone Air: Sonderfall ohne SIM-Slot
Eindeutig ist die Lage nur beim iPhone Air. Dieses wird weltweit ausschließlich ohne SIM-Slot verkauft. Entsprechend gilt die angegebene Kapazität von 3.149 mAh für alle Regionen. Hier gibt es keine unterschiedlichen Varianten, keine Spekulationen – und keine Verwirrung.
Apples Auskunftsfreude schafft Chaos statt Aufklärung
Eigentlich wollte Apple mit den offiziellen Zahlen für Transparenz sorgen. In Wahrheit aber bleibt der Eindruck zurück, dass die ganze SIM-Frage und deren Auswirkungen auf die Akkugröße noch lange nicht abschließend geklärt sind. Wer jetzt also glaubt, die Sache verstanden zu haben, könnte sich also schon bald wieder wundern – irgendwie typisch Apple eben.