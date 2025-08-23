iPhone 17: Apple will es diesmal richtig machen

Ein neuer Name, ein neuer Versuch – doch die Frage bleibt: Wird’s diesmal besser?

Apples ungeliebte Feingewebe-Hüllen bekommen einen hoffentlich erfolgreicheren Nachfolger. Mit dem iPhone 17 sollen nämlich neue „Funktionsgewebe-Cases“ an den Start gehen – im Original „TechWoven“ genannt. Erste Bilder der Verpackung belegen den Namen, dazu gibt es Details zu Farben und Features.

Neue Hüllen fürs iPhone 17: Funktionsgewebe statt Feingewebe

Der Aufdruck auf der Rückseite einer Verpackung zeigt eindeutig: In Deutschland hören die neuen Schutzhüllen auf den Namen „Funktionsgewebe-Cases“. International nennt Apple das Material „TechWoven“. Damit treten die neuen Modelle die Nachfolge der Feingewebe-Hüllen (im Original „FineWoven“ genannt) an, die vor zwei Jahren eingeführt wurden und schnell in die Kritik gerieten – zu empfindlich, zu wenig haltbar, nicht Apple-like genug (Quelle: Majin Bu).

Wer genau hinschaut, entdeckt den deutschen Namen auf der Verpackung. (© Majin Bu)

Mit dem neuen Funktionsgewebe versucht Apple also einen Neustart. Der kündigte sich bereits vor kurzem an. Diesmal soll ein neues synthetisches Oberflächenmaterial für mehr Robustheit sorgen. Wie Apple die Vorteile des neuen Materials vermarktet, dürfte sich spätestens im September zeigen.

Aus diesen Farben wird man wählen können. (© Majin Bu)

Neben den ersten Bildern der Verpackung sind auch die Farbvarianten durchgesickert. Käuferinnen und Käufer können sich demnach auf Schwarz, Braun, Blau, Grün und Lila einstellen. Damit bleibt Apple seiner Tradition treu, pro Saison eine frische Farbpalette aufzulegen.

Mit Lanyard-Unterstützung

Ein interessantes Detail: Laut Verpackungsaufdruck sind die neuen Funktionsgewebe-Hüllen mit einem speziellen Umhängeband kompatibel. Dafür bringt Apple offenbar zwei kleine Öffnungen an der Unterseite der Hülle an – links und rechts vom Ladeanschluss. Damit greift Apple einen Trend auf, der bei Drittanbietern schon länger beliebt ist: Lanyard-Hüllen (bei Amazon ansehen). Vor allem jüngere Nutzer schätzen es, das iPhone bequem um den Hals oder quer über die Schulter tragen zu können.

Die offiziellen Informationen fehlen zwar noch, doch die neuen Cases dürften wie gewohnt zusammen mit den kommenden iPhone-Modellen vorgestellt werden. Erwartet wird die Präsentation am 9. September, wenngleich Apple den Termin noch nicht bestätigt hat.

Fazit: Apple versucht Neustart bei iPhone-Hüllen

Die Feingewebe-Pleite soll nicht wiederholt werden – mit Funktionsgewebe wagt Apple einen zweiten Anlauf. Ob das neue Material den hohen Ansprüchen gerecht wird, bleibt abzuwarten. Klar ist aber schon jetzt: Mit fünf Farben, Lanyard-Support und neuem Namen will Apple seine iPhone-Hüllen attraktiver machen und ordentlich daran verdienen – billig werden die nämlich nicht unbedingt sein.