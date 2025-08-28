iPhone 17: Apples Einladung verrät mehr, als ihr denkt

Ein Logo, zwei Geheimnisse – und das iPhone 17 Pro im Fokus.

Am 9. September lädt Apple wieder zum großen Event – und das offizielle Logo gibt uns bereits jetzt Hinweise darauf, was uns mit dem iPhone 17 Pro erwartet. Gleich zwei Details springen ins Auge: neue Farben und ein mögliches Hardware-Upgrade für mehr Leistung unter Dauerlast (Quelle: MacRumors).

Hinweis im Apple-Logo: Neue Farben für das iPhone 17 Pro

Schon seit Wochen kursieren Gerüchte über frische Farboptionen für das iPhone 17 Pro. Laut Macworld-Redakteur Filipe Espósito dürfen wir uns diesmal auf Orange und Dunkelblau freuen – zusätzlich zu Schwarz, Weiß und Grau. Genau diese beiden neuen Farbtöne tauchen im Event-Logo auf. Zufall? Wohl kaum. Apple ist bekannt dafür, entsprechende Hinweise in seine Einladungen einzubauen.

Mehr als nur eine bunte Grafik:

Mehr Power dank Dampfkammer-Kühlung?

Das zweite spannende Detail steckt im Design des Logos selbst. Es erinnert an eine Wärmebildaufnahme – und könnte so auf eine technische Neuerung hindeuten, die bislang nur von Android-Flaggschiffen wie dem Samsung Galaxy S25 Ultra bekannt ist: eine Dampfkammer-Kühlung, auch bekannt als „Vapor Chamber“.

Gerüchten zufolge sollen alle iPhone-17-Modelle ein überarbeitetes Thermomanagement erhalten, während die Pro-Varianten erstmals auf eine Dampfkammer setzen. Diese Technologie verteilt Hitze effizient über eine mit Flüssigkeit gefüllte Metallkammer, verhindert Überhitzung und sorgt für konstante Leistung – ideal für Gaming oder rechenintensive Anwendungen. Der neue A19-Pro-Chip würde davon besonders profitieren.

Reine Spekulation – oder mehr?

Natürlich bleibt all das vorerst Spekulation. Doch Apple hat in der Vergangenheit immer wieder subtile Hinweise in den Event-Grafiken versteckt. Ob wir diesmal tatsächlich neue Farben und eine Dampfkammer im iPhone 17 Pro sehen, erfahren wir spätestens am 9. September. Um Punkt 19 Uhr unserer Zeit startet der Livestream und ihr könnt die Ankündigungen direkt verfolgen.