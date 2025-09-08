iPhone 17: Apples kontroverse Entscheidung zahlt sich für Nutzer aus

Ein kleiner Verzicht, ein riesiger Gewinn – Apple dreht beim iPhone 17 an der Akkuschraube.

Apple macht Ernst: Mit dem iPhone 17 wird der Hersteller in weiteren Ländern auf den physischen SIM-Kartensteckplatz verzichten und die eSIM verpflichtend machen. Was auf den ersten Blick für Diskussionen sorgen dürfte, entpuppt sich für viele Käufer am Ende als echter Vorteil – denn die frei gewordene Fläche nutzt Apple für größere Akkus. Erste Leaks bestätigen: Die Laufzeiten der neuen Modelle könnten so deutlich steigen.

iPhone 17: Größere Akkus dank Wegfall des SIM-Slots

Kurz vor der offiziellen Vorstellung sind die angeblichen Batteriekapazitäten der gesamten iPhone-17-Reihe in einer chinesischen Regulierungsdatenbank aufgetaucht. (Quelle: ShrimpApplePro). Demnach gilt: Wer ein iPhone ohne SIM-Schacht bekommt, darf sich über spürbar mehr Akkuleistung freuen.

Die Daten im Überblick:

iPhone 17: 3.692 mAh (noch unklar, ob diese Kapazität für die SIM- oder eSIM-Variante gilt)

3.692 mAh (noch unklar, ob diese Kapazität für die SIM- oder eSIM-Variante gilt) iPhone 17 Air: 3.036 mAh (mit SIM-Kartenfach), 3.149 mAh (ohne SIM-Kartenfach)

3.036 mAh (mit SIM-Kartenfach), 3.149 mAh (ohne SIM-Kartenfach) iPhone 17 Pro: 3.988 mAh (mit SIM-Kartenfach), 4.252 mAh (ohne SIM-Kartenfach)

3.988 mAh (mit SIM-Kartenfach), 4.252 mAh (ohne SIM-Kartenfach) iPhone 17 Pro Max: 4.823 mAh (mit SIM-Kartenfach), 5.088 mAh (ohne SIM-Kartenfach)

Auffällig: In allen Fällen, in denen Apple den SIM-Slot streicht, wächst der Akku. Der Platzgewinn wird also direkt in mehr Laufzeit investiert – eine Entscheidung, von der Nutzer unmittelbar profitieren.

Besonders spannend: Das iPhone 17 Pro Max soll erstmals die Marke von 5.000 mAh überschreiten. Damit hätte es fast 8 Prozent mehr Akku als das iPhone 16 Pro Max – ein deutlicher Sprung, der sich im Alltag klar bemerkbar machen dürfte.

Auch beim ultradünnen iPhone 17 Air bleibt Apple konsequent. Dort war schon länger klar, dass das Gehäuse wenig Platz bietet. Die eSIM-Pflicht ermöglicht immerhin etwas mehr Kapazität – rund 3.149 mAh. Nicht gigantisch, aber in Kombination mit Apples neuem, besonders sparsamen C1-Modem könnte die Ausdauer trotzdem überzeugen.

eSIM-Pflicht: Was bedeutet das für Deutschland?

In den USA setzt Apple bereits seit dem iPhone 14 konsequent auf eSIM. Mit dem iPhone 17 scheint diese Praxis nun in weiteren Märkten Realität zu werden – darunter aller Wahrscheinlichkeit nach auch Europa und damit Deutschland.

Ein Sonderfall bleibt China, wo lokale Vorschriften physische SIMs weiterhin erforderlich machen. Dort dürfte es deshalb auch beim iPhone 17 noch Modelle mit Steckplatz geben.

Für deutsche Nutzer heißt das: Wer ein neues iPhone kauft, muss künftig auf die rein digitale eSIM setzen. Dank wachsender Unterstützung durch die Netzbetreiber sollte das aber kein echtes Problem mehr darstellen – und im Gegenzug winkt ein iPhone mit besserer Laufzeit.

Unterm Strich: Umstrittene Entscheidung mit klaren Vorteilen für Nutzer

Apple polarisiert gern – und auch die eSIM-Pflicht beim iPhone 17 wird wieder für Diskussionen sorgen. Doch die aktuellen Leaks zeigen klar: Nutzerinnen und Nutzer bekommen mehr Akku und damit längere Laufzeiten. Unterm Strich entpuppt sich die kontroverse Entscheidung also am Ende sogar als Glücksfall.