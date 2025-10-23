iPhone 17: Apples Plan geht schief – dieses Modell interessiert niemanden

Es sollte der nächste iPhone-Hit werden – stattdessen erlebt Apple ein Déjà-vu des Scheiterns.

Apple wollte mit dem iPhone Air eigentlich frischen Wind in die Modellpalette bringen. Doch der Versuch ist krachend gescheitert. Laut dem bekannten Analysten Ming-Chi Kuo fährt der Konzern aus Cupertino die Produktion drastisch zurück – um satte 80 Prozent. Die Nachfrage bleibt weit hinter den Erwartungen zurück, das Interesse der Kundschaft ist schlicht nicht vorhanden (Quelle: MacRumors).

iPhone Air floppt: „Praktisch keine Nachfrage“ – Apple zieht jetzt die Reißleine

Der große Traum vom ultradünnen iPhone ist geplatzt. Das iPhone Air sollte als besonders leichtes und schlankes Modell neue Käufergruppen ansprechen – stattdessen stapeln sich die Geräte offenbar in den Lagern und die Preise im freien Handel fallen. Insider berichten, dass Apple die Produktion noch bis Ende 2025 stark drosseln und einige Komponenten komplett auslaufen lassen will.

Kuo zufolge hat die schwache Performance des iPhone Air eine klare Ursache: Die regulären Modelle iPhone 17 und iPhone 17 Pro decken bereits den größten Teil der Nachfrage ab. Für ein weiteres Nischenmodell bleibt schlicht kein Platz.

Auch andere Marktbeobachter schlagen in dieselbe Kerbe. Die japanische Mizuho Securities erklärte kürzlich, Apple habe die geplante Produktion bereits um eine Million Einheiten reduziert. Das Wirtschaftsmagazin Nikkei geht noch weiter: Es gebe „praktisch keine Nachfrage“ nach dem iPhone Air.

Die Folge: Apples Zulieferer müssen ihre Kapazitäten anpassen – um mehr als 80 Prozent bis zum ersten Quartal 2026. Für einige Partner könnte das das vorzeitige Aus bestimmter Produktionslinien bedeuten.

Apple wiederholt alte Fehler

Das iPhone Air ist nicht Apples erster Fehlschlag bei der Suche nach dem „vierten iPhone-Slot“. Zuerst versuchte man es mit dem iPhone mini – kompakt, aber kaum gefragt. Danach folgte das iPhone Plus als günstigere Alternative zum Pro Max – ebenfalls kein Kassenschlager.

Mit dem iPhone Air wollte Apple einen neuen Weg gehen: Dünner, leichter, dafür mit weniger Ausstattung. Doch genau diese Kompromisse scheinen den meisten Nutzern sauer aufzustoßen. Wer ein teures iPhone kauft, will offenbar nicht „weniger“, sondern „mehr“ – egal, ob beim Akku, bei der Kamera oder bei den Features.

Blick nach vorn: iPhone Fold als nächstes Risiko

Apples Experimentierfreude ist jedoch noch nicht erloschen. Gerüchten zufolge plant der Konzern bereits für 2026, spätestens aber für 2027 ein neues, faltbares iPhone im Rahmen der iPhone-18-Reihe. Ob das den ersehnten Erfolg bringt oder zum nächsten Fehltritt wird, bleibt abzuwarten. Eines steht fest: Das iPhone Air verschwindet demnächst wohlso leise, wie es gekommen ist – und Apple wird sich erneut fragen müssen, ob wirklich jedes „mutige“ Design auch markttauglich ist.