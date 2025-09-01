iPhone 17: Apples Schonfrist ist vorbei – jetzt sind wir dran

Das iPhone 17 läutet das Ende einer Ära ein – seid ihr bereit?

Apple zieht den Stecker: Mit dem iPhone 17 wird der SIM-Kartensteckplatz auch in Europa Geschichte sein. Was in den USA seit dem iPhone 14 Standard ist, trifft nun wohl auch Deutschland und die restliche EU. Künftig bleibt also nur noch die eSIM, die Wahl entfällt – und damit endet die Schonzeit für iPhone-Nutzer hierzulande.

Apple macht Ernst mit der eSIM beim iPhone 17

Laut einem Bericht von MacRumors laufen bereits die Vorbereitungen. Demnach müssen Mitarbeiter von autorisierten Apple-Händlern in der EU bis zum 5. September eine Schulung zur eSIM absolvieren. Nur wenige Tage später, am 9. September, stellt Apple die neue iPhone-Generation offiziell vor. Zufall? Wohl kaum.

Damit deutet vieles darauf hin, dass Apple mit der iPhone-17-Serie den physischen SIM-Schacht in Europa streicht – so wie es in den USA bereits seit 2022 Praxis ist.

Besonders das neue iPhone 17 Air, das durch ein extrem schlankes Design auffallen soll, wird wohl gar nicht mehr mit einem SIM-Kartenfach ausgestattet sein. Analyst Ming-Chi Kuo geht davon aus, dass Apple in den meisten, wenn nicht sogar allen Ländern beim Air kein SIM-Kartenfach mehr anbieten wird. Es besteht jedoch eine gute Chance, dass das iPhone 17, das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max hierzulande ebenfalls nur noch mit eSIM ausgestattet sein werden. Nur wenige Märkte wie China könnten noch einmal eine Ausnahme bilden.

Vorteile der eSIM – und die Kehrseite

Apple preist die eSIM als sicherer an, da sie nicht aus einem verlorenen oder gestohlenen Gerät entfernt werden kann. Zudem lassen sich mehrere eSIM-Profile gleichzeitig verwalten, praktisch vor allem für Vielreisende. Die Zeiten, in denen man im Ausland hektisch nach einer lokalen SIM-Karte suchen musste, sollen damit endgültig vorbei sein.

Doch es gibt auch Schattenseiten: Nicht alle Provider unterstützen die eSIM gleich gut, und wer öfter zwischen Geräten wechselt, wird die physische Karte vermissen.

Eindeutiges Fazit: Das Ende einer Ära

Der SIM-Kartenschacht gehört beim iPhone 17 wohl endgültig der Vergangenheit an – zumindest für uns in Europa. Apple hat uns drei Jahre Schonfrist gewährt, doch jetzt zieht der Konzern die Linie durch. Für iPhone-Nutzer heißt das: Umstellung ist Pflicht, egal ob man will oder nicht.