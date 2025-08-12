iPhone 17: Apples Smartphone bekommt eine längere Leitung – und das ist gut so

Warum eine winzige Design-Änderung beim iPhone 17 eure Signale spürbar verbessern könnte.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple plant offenbar eine kleine, aber feine Änderung beim iPhone 17 Pro, die für Nutzer spürbare Vorteile bringen könnte. Laut dem bekannten, aber nicht unfehlbaren Leaker Majin Bu wird das kommende Pro-Modell mit einem neu gestalteten Antennensystem ausgestattet. Dieses soll sich um die große Kameraausbuchtung auf der Rückseite legen und so für eine längere „Leitung“ sorgen – im besten Sinne. Das Ziel: stabilere Verbindungen bei 5G, LTE, WLAN und Bluetooth (Quelle: Majin Bu via MacRumors).

Anzeige

iPhone 17 Pro: Antenne um die Kamera – mit Absicht länger

Die Kunststoffantennenlinien auf iPhones sind notwendig, damit Funksignale durch den sonst komplett metallenen Rahmen gelangen. Im iPhone 17 Pro könnte eine dieser Linien künftig direkt um die Kamera herum verlaufen. Der Vorteil: Die Leitung wird länger, liegt freier und wird beim Halten des Smartphones nicht so leicht von den Händen verdeckt. Das Ergebnis? Bessere Signalqualität – egal ob beim Streamen, Telefonieren oder Surfen.

Unter der Haube soll Apple weiterhin auf Qualcomm-Modems für die Mobilfunkverbindung setzen. Erst beim iPhone 18 Pro wird wohl auf Apples eigenes C2-Modem gewechselt. Dafür gibt’s beim iPhone 17 Pro schon einen selbst entwickelten Wi-Fi-7-Chip. Außerdem: Durch das neue Antennendesign sollen weniger sichtbare Antennenlinien nötig sein. Laut Renderbildern fehlen sie komplett an den oberen und unteren Kanten – ein optischer Gewinn.

Anzeige

Gerücht mit Unsicherheitsfaktor

So plausibel die Änderung klingt, so vorsichtig sollte man die Quelle einordnen. Majin Bu hat eine gemischte Trefferquote: Manche Vorhersagen, wie zuletzt die Mac-ähnliche Menüleiste in iPadOS 26, trafen ins Schwarze. Andere lagen hingegen komplett daneben. Zusätzlich hat sich ein weiterer Leaker kritisch zu diesem speziellen Antennengerücht geäußert. Wer also auf Nummer sicher gehen will, wartet besser noch die offizielle Vorstellung ab.

Glücklicherweise ist Geduld diesmal keine Qual: In knapp einem Monat dürfte Apple die iPhone-17-Reihe offiziell enthüllen. Spätestens dann zeigt sich, ob die „längere Leitung“ tatsächlich Realität wird – und ob Apple uns damit endlich ein Stück weit besser verbindet.