iPhone 17: Auch dieses beliebte Modell kann Apple jetzt besser liefern

Erst monatelang Mangelware, jetzt plötzlich auf Lager – Apple überrascht positiv.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Gute Nachrichten für alle Apple-Fans, die beim iPhone 17 noch leer ausgegangen sind. Die Liefersituation entspannt sich spürbar – und das schneller, als viele erwartet hatten. Besonders beim iPhone 17 Pro tut sich jetzt einiges.

Anzeige

Apple bessert bei der Lieferzeit des iPhone 17 deutlich nach

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt: Die Lieferzeiten der aktuellen iPhone-Generation werden von Tag zu Tag besser. Während Apple zum Marktstart und in der vergangenen Wochen lange Wartezeiten verzeichnete, ist das iPhone 17 Pro inzwischen direkt verfügbar – und das ohne jede Verzögerung.

Aktuell gibt Apple folgende Versandzeiten an:

iPhone 17: 7–10 Werktage

7–10 Werktage iPhone 17 Pro: sofort lieferbar

sofort lieferbar iPhone 17 Pro Max: 7–10 Werktage

7–10 Werktage iPhone Air: sofort lieferbar

Damit hat sich die Situation beim iPhone 17 Pro besonders stark verbessert. Zuletzt mussten Käufer noch 3 bis 5 Werktage auf den Versand warten, nun wird das Modell direkt aus dem Lager verschickt. Bisher galt das nur für das iPhone Air – doch jetzt zieht auch das Pro-Modell nach.

Apple iPhone 17 Pro – 256 GB Speicher Apple UVP = 1.299 Euro Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.11.2025 11:13 Uhr

Nicht ganz so schnell geht es beim regulären iPhone 17 und beim iPhone 17 Pro Max voran. Hier sind weiterhin 7 bis 10 Werktage Wartezeit einzuplanen – doch auch das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den ersten Wochen nach dem Marktstart. Von langen Lieferzeiten oder Engpässen kann keine Rede mehr sein.

Anzeige

Preise im Handel könnten bald spürbar fallen

Auch im freien Handel, etwa bei Amazon oder MediaMarkt, dürfte sich diese Entwicklung bald bemerkbar machen. Erfahrungsgemäß sinken mit besserer Verfügbarkeit auch die Straßenpreise – und genau das dürfte bald beim iPhone 17 Pro beginnen (bei Amazon ansehen).

Fakt ist: Wenn Apple und seine Handelspartner am Ende ausreichend Geräte auf Lager haben, werden die Straßenpreise schrittweise nachgeben. Zunächst wird dies beim iPhone 17 Pro zu erwarten sein, bevor dann auch das iPhone 17 und das iPhone 17 Pro Max folgen.

Schnäppchenjäger sollten also Geduld haben – wer noch ein paar Wochen abwartet, könnte beim Kauf ordentlich sparen.

iPhone Air bleibt Ladenhüter – dafür mit satten Rabatten

Ganz anders sieht es bereits beim iPhone Air aus: Hier sind die Lager prall gefüllt. Die Nachfrage nach Apples ultradünnem Smartphone bleibt schwach, was die Händler zu kräftigen Preisnachlässen zwingt.

Anzeige

Aktuell lassen sich beim iPhone Air im Handel über 200 Euro und mehr sparen – ein deutlicher Hinweis darauf, dass Apple und seine Partner zu viel produziert haben (bei Amazon ansehen). Für Kunden, die ein besonders leichtes iPhone wollen, ist das jedoch eine gute Gelegenheit.

Fazit: Die iPhone-Lage entspannt sich merklich

Apples Liefersituation bessert sich spürbar. Vor allem das iPhone 17 Pro ist nun ohne Wartezeit zu haben, während sich die anderen Modelle allmählich angleichen. Wer noch ein wenig Geduld zeigt, dürfte bald nicht nur schneller beliefert werden – sondern auch vom fallenden Preisniveau profitieren.