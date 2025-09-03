iPhone 17 ausschalten: So bekommt ihr es aus- und wieder eingeschaltet

Um euer iPhone 17 ausschalten zu können, bedient ihr euch entweder zweier Tasten oder klickt euch durch die Einstellungen. Wir erklären euch, wie es geht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

iPhone 17 ab und zu ausschalten

Habt ihr euer iPhone 17 dauerhaft am Laufen, wirkt sich das negativ auf die Akkulaufzeit und das System aus. Deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Neustart, um ungenutzte Systemdaten aufzuräumen und kleinere Problemchen wie ein eingefrorenes Display zu beheben, wie auch Apple empfiehlt.

Anzeige

Dafür müsst ihr euer iPhone natürlich zunächst ausschalten. Per Tastenkombination klappt das genauso wie über die Einstellungen. Wir erklären euch, wie ihr vorgeht.

Welche sechs iPhone-Modelle 2025 dazukamen und noch kommen, seht ihr in unserem Video:

Anzeige

iPhone 17 per Tastenkombi ausschalten

Um euer iPhone 17 auszuschalten, nutzt ihr einfach zwei Tasten links und rechts am Gerät:

Haltet gleichzeitig die Seitentaste rechts am Gerät und eine der Lautstärketasten gedrückt . Dann müssten mehrere Schieberegler auf dem Display erscheinen.

rechts am Gerät und eine der . Dann müssten mehrere Schieberegler auf dem Display erscheinen. Zieht den „Ausschalten“-Schieberegler nach rechts, und euer iPhone fährt herunter.

Klappt das nicht, müsst ihr den Neustart eventuell erzwingen. Das funktioniert ebenfalls über die Lautstärkeregler und die Seitentaste:

Dafür drückt ihr laut Apple-Support zunächst kurz die „Lauter“-Taste und dann kurz die „Leiser“-Taste . Lasst beide wieder zügig los.

und dann . Lasst beide wieder zügig los. Anschließend drückt ihr die Seitentaste solange, bis das Apple-Logo sichtbar wird.

Anzeige

iPhone 17 über die Einstellungen ausschalten

Alternativ könnt ihr euer iPhone 17 über die Einstellungen herunterfahren:

Öffnet dafür die „Einstellungen“ , die ihr am grauen Zahnrad erkennt. Sie befinden sich in der Regel auf dem ersten Home-Bildschirm ganz oben oder in eurer App-Übersicht.

, die ihr am grauen Zahnrad erkennt. Sie befinden sich in der Regel auf dem ersten Home-Bildschirm ganz oben oder in eurer App-Übersicht. Navigiert über „Allgemein“ und „Ausschalten“ und bestätigt den Vorgang mit dem Schieberegler.

und bestätigt den Vorgang mit dem Schieberegler. Mit Siri funktioniert es laut IHJO Magazin ebenfalls: sagt einfach „Schalte mein iPhone aus“ und bestätigt die Anfrage.

iPhone 17 wieder einschalten: So geht's

Möchtet ihr das iPhone 17 wieder einschalten, drückt und haltet ihr die Seitentaste, bis das Apple-Logo erscheint. Sobald das Logo sichtbar ist, könnt ihr das Gerät wie gewohnt nutzen.

Anzeige

Sollte euer iPhone einmal nicht reagieren oder sich nicht einschalten lassen, ladet das Gerät zunächst einige Minuten auf und haltet dann erneut die Seitentaste gedrückt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.