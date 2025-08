iPhone 17 bereits bestellbar – und Apple ist machtlos

Exklusiv, verrückt und alles andere als offiziell – diese Varianten des iPhone 17 könnt ihr jetzt schon bestellen.

Offiziell vorgestellt hat Apple das iPhone 17 noch lange nicht – doch beim Luxusveredler Caviar aus Dubai (früher Russland) lässt sich das kommende Apple-Smartphone bereits jetzt vorbestellen. Wer das nötige Kleingeld mitbringt, kann sich schon heute eines der exklusiven Sondermodelle sichern – ganz ohne Tim Cooks Segen.

Edelschmiede sticht Apple aus: Hier könnt ihr das iPhone 17 schon bestellen

Natürlich weiß auch Caviar nicht mehr über das iPhone 17 als wir alle – technische Daten, Design und Features sind bislang reine Spekulation. Doch das hält die Edelschmiede nicht davon ab, bereits jetzt Bestellungen für ihre kunstvoll modifizierten iPhone-17-Pro- und Pro-Max-Modelle anzunehmen. Der Deal: Wer früh bestellt, zahlt aktuell nur den Preis der aktuellen iPhone-16-Serie – also ein seltener Rabatt im Luxussegment (Quelle: Caviar).

Caviar nimmt bereits Bestellungen für das iPhone 17 entgegen. (© Caviar)

Ein Schnäppchen ist das Ganze dennoch nicht. Die Preise für die veredelten Smartphones starten bei über 7.000 Euro. Besonders extravagant ist die neue James-Bond-Edition, in die Caviar tatsächlich eine originale Omega Seamaster – Bonds bevorzugte Uhr – auf der Rückseite integriert hat. Kostenpunkt: über 42.000 Euro. Kabelloses Laden? Eher Fehlanzeige – aber für Kunden in dieser Preisklasse wohl kaum ein Ausschlusskriterium.

iPhone 17 Pro mit eingesetzter Seamaster von Omega auf der Rückseite. (© Caviar)

Apple ist machtlos

Geliefert wird weltweit – und Caviar verspricht, dass die Käufer zu den ersten gehören, die ein iPhone 17 in den Händen halten. Ob das am Ende wirklich so klappt, bleibt abzuwarten. Klar ist: Apple selbst kann gegen das Angebot wenig tun. Denn im Grunde kauft man bei Caviar nur das Gehäuse – die eigentlichen iPhones besorgt sich der Anbieter später selbst, sobald Apple sie offiziell verkauft.

Für die breite Masse ist das alles natürlich nicht gedacht – aber für Millionäre mit Faible für Bling-Bling und Bond-Gadgets könnte es genau das Richtige sein. Und wir Normalsterblichen? Wir warten einfach bis September – oder träumen weiter.