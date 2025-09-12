iPhone 17 bringt Features der Pro-Modelle – lohnt sich das Upgrade vom iPhone 16?

Das iPhone 17 bekommt einige langersehnte Verbesserungen spendiert und ist sogar im Vergleich zum Vorgänger ein großes Upgrade. Wir vergleichen die Modelle hier und zeigen euch die Unterschiede zwischen dem iPhone 17 und iPhone 16 in allen technischen Aspekten.
iPhone 17 und iPhone 16 im Vergleich
Das iPhone 17 gibt es nicht nur in fünf neuen Farben, es hat sich auch technisch einiges getan. Der Speicher wird größer, das Display heller und die Frontkamera kann jetzt Selfies in 16:9-Format aufnehmen. Hier der ausführliche Vergleich – iPhone 17 vs. iPhone 16:
Merkmale
iPhone 17
iPhone 16
Display
6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel
6,1 Zoll (15,5 cm) OLED-Display mit 2.556 × 1.179 Pixel
Bildwiederholrate
adaptive 120 Hertz
60 Hertz
Helligkeit
bis 3.000 Nits im Freien
bis 2.000 Nits im Freien
Prozessor
A19
A18
RAM
8 GB
8 GB
Akku
Kamera
Frontkamera
18 MP Center Stage (ermöglicht 16:9-Selfies im Hochformat)
12 MP
Gewicht
177 Gramm
170 Gramm
Speicheroptionen
Betriebssystem (ab Werk)
iOS 26
iOS 18
Viele Funktionen, die sonst den Pro-Modellen der iPhones vorbehalten sind, kommen nun also auf das iPhone 17. Dazu zählt auch ein Always-On-Display und die adaptive Bildwiederholrate von 120 Hertz.
iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro
Während der Unterschied zwischen den Basis-iPhones selten so groß war, hat sich beim Pro-Modell recht wenig getan. Immerhin gibt es jetzt eine Speicheroption von 2 TB, mehr Megapixel für die Kameras und einen 8-fachen Zoom. Hier der Vergleich zwischen dem iPhone 17 Pro und iPhone 16 Pro.
Merkmale
iPhone 17 Pro
iPhone 16 Pro
Display
6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel
6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel
Bildwiederholrate
adaptive 120 Hertz
adaptive 120 Hertz
Helligkeit
bis 3.000 Nits im Freien
bis 2.000 Nits im Freien
Prozessor
A19 Pro
A18 Pro
RAM
12 GB
8 GB
Akku
Kamera
Frontkamera
18 MP Center Stage (ermöglicht 16:9-Selfies im Hochformat)
12 Megapixel
Material
Aluminium
Titanrahmen
Gewicht
204 Gramm
199 Gramm
Speicheroptionen
256 GB (Standard), 512 GB, 1 TB und 2 TB
128 GB (Standard), 256 GB, 512 GB und 1 TB
Betriebssystem (ab Werk)
iOS 26
iOS 18
Euch ist sicherlich aufgefallen, dass die Akkukapazität des iPhone 17 Pro von einer SIM-Karte abhängt. Ohne Slot für die SIM-Karte hat der Akku im iPhone 17 Pro einfach mehr Platz und ist daher ein Stückchen größer. In den USA verzichtet Apple komplett auf SIM-Karten für die neuen iPhones.
Wie immer gibt es einige Unterschiede beim größeren der beiden Pro-Modelle, dem iPhone 17 Pro Max. So besitzt das größere Gerät ein 6,9 Zoll (17,4 cm) Display, eine Akkukapazität von 5.088 mAh bzw. 4.823 mAh mit SIM-Karte und einen 8-fachen Zoom bei der Tele-Kamera.