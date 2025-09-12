Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Apple
  iPhone 17 bringt Features der Pro-Modelle – lohnt sich das Upgrade vom iPhone 16?

iPhone 17 bringt Features der Pro-Modelle – lohnt sich das Upgrade vom iPhone 16?

Marco Tito Aronica
Marco Tito Aronica,
3 min Lesezeit
Die neuen Farben des iPhone 17.
Wie schlägt sich das iPhone 17 im direkten Vergleich zum Vorgänger? (© Apple und Bildbearbeitung GIGA)
Das iPhone 17 bekommt einige langersehnte Verbesserungen spendiert und ist sogar im Vergleich zum Vorgänger ein großes Upgrade. Wir vergleichen die Modelle hier und zeigen euch die Unterschiede zwischen dem iPhone 17 und iPhone 16 in allen technischen Aspekten.

Inhaltsverzeichnis
  1. 1.iPhone 17 und iPhone 16 im Vergleich
  2. 2.iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro

iPhone 17 und iPhone 16 im Vergleich

Das iPhone 17 gibt es nicht nur in fünf neuen Farben, es hat sich auch technisch einiges getan. Der Speicher wird größer, das Display heller und die Frontkamera kann jetzt Selfies in 16:9-Format aufnehmen. Hier der ausführliche Vergleich – iPhone 17 vs. iPhone 16:

Merkmale

iPhone 17

iPhone 16

Display

6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel

6,1 Zoll (15,5 cm) OLED-Display mit 2.556 × 1.179 Pixel

Bildwiederholrate

adaptive 120 Hertz

60 Hertz

Helligkeit

bis 3.000 Nits im Freien

bis 2.000 Nits im Freien

Prozessor

A19

A18

RAM

8 GB

8 GB

Akku

  • 3.692 mAh
  • bis zu 30 Std. Videowiedergabe
  • 3.561 mAh
  • bis zu 22 Std. Videowiedergabe

Kamera

  • 48 Megapixel Hauptsensor
  • 48 Megapixel Ultraweitwinkel
  • 48 Megapixel Hauptsensor
  • 12 Megapixel Ultraweitwinkel

Frontkamera

18 MP Center Stage (ermöglicht 16:9-Selfies im Hochformat)

12 MP

Gewicht

177 Gramm

170 Gramm

Speicheroptionen

  • 256 GB (Standard)
  • 512 GB
  • 128 GB (Standard)
  • 256 GB
  • 512 GB

Betriebssystem (ab Werk)

iOS 26

iOS 18

Viele Funktionen, die sonst den Pro-Modellen der iPhones vorbehalten sind, kommen nun also auf das iPhone 17. Dazu zählt auch ein Always-On-Display und die adaptive Bildwiederholrate von 120 Hertz.

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro

Die Displays des iPhone 17 Pro und Pro Max.
Nur wenige Unterschiede zu den Vorgängern: das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. (© Getty / NIC COURY)

Während der Unterschied zwischen den Basis-iPhones selten so groß war, hat sich beim Pro-Modell recht wenig getan. Immerhin gibt es jetzt eine Speicheroption von 2 TB, mehr Megapixel für die Kameras und einen 8-fachen Zoom. Hier der Vergleich zwischen dem iPhone 17 Pro und iPhone 16 Pro.

Merkmale

iPhone 17 Pro

iPhone 16 Pro

Display

6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel

6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel

Bildwiederholrate

adaptive 120 Hertz

adaptive 120 Hertz

Helligkeit

bis 3.000 Nits im Freien

bis 2.000 Nits im Freien

Prozessor

A19 Pro

A18 Pro

RAM

12 GB

8 GB

Akku

  • 4.252 mAh (eSIM)
  • 3.988 mAh (mit SIM)
  • bis zu 31 Std. Videowiedergabe
  • 3.582 mAh
  • bis zu 27 Std. Videowiedergabe

Kamera

  • 48 Megapixel Hauptkamera
  • 48 Megapixel Ultraweitwinkel
  • 48 Megapixel Tele-Kamera
  • 48 Megapixel Hauptkamera
  • 48 Megapixel Ultraweitwinkel
  • 12 Megapixel Tele-Kamera

Frontkamera

18 MP Center Stage (ermöglicht 16:9-Selfies im Hochformat)

12 Megapixel

Material

Aluminium

Titanrahmen

Gewicht

204 Gramm

199 Gramm

Speicheroptionen

256 GB (Standard), 512 GB, 1 TB und 2 TB

128 GB (Standard), 256 GB, 512 GB und 1 TB

Betriebssystem (ab Werk)

iOS 26

iOS 18

Euch ist sicherlich aufgefallen, dass die Akkukapazität des iPhone 17 Pro von einer SIM-Karte abhängt. Ohne Slot für die SIM-Karte hat der Akku im iPhone 17 Pro einfach mehr Platz und ist daher ein Stückchen größer. In den USA verzichtet Apple komplett auf SIM-Karten für die neuen iPhones.

Wie immer gibt es einige Unterschiede beim größeren der beiden Pro-Modelle, dem iPhone 17 Pro Max. So besitzt das größere Gerät ein 6,9 Zoll (17,4 cm) Display, eine Akkukapazität von 5.088 mAh bzw. 4.823 mAh mit SIM-Karte und einen 8-fachen Zoom bei der Tele-Kamera.

