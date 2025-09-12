iPhone 17 bringt Features der Pro-Modelle – lohnt sich das Upgrade vom iPhone 16?

Das iPhone 17 bekommt einige langersehnte Verbesserungen spendiert und ist sogar im Vergleich zum Vorgänger ein großes Upgrade. Wir vergleichen die Modelle hier und zeigen euch die Unterschiede zwischen dem iPhone 17 und iPhone 16 in allen technischen Aspekten.

iPhone 17 und iPhone 16 im Vergleich

Das iPhone 17 gibt es nicht nur in fünf neuen Farben, es hat sich auch technisch einiges getan. Der Speicher wird größer, das Display heller und die Frontkamera kann jetzt Selfies in 16:9-Format aufnehmen. Hier der ausführliche Vergleich – iPhone 17 vs. iPhone 16:

Merkmale iPhone 17 iPhone 16 Display 6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel 6,1 Zoll (15,5 cm) OLED-Display mit 2.556 × 1.179 Pixel Bildwiederholrate adaptive 120 Hertz 60 Hertz Helligkeit bis 3.000 Nits im Freien bis 2.000 Nits im Freien Prozessor A19 A18 RAM 8 GB 8 GB Akku 3.692 mAh

bis zu 30 Std. Videowiedergabe 3.561 mAh

bis zu 22 Std. Videowiedergabe Kamera 48 Megapixel Hauptsensor

48 Megapixel Ultraweitwinkel 48 Megapixel Hauptsensor

12 Megapixel Ultraweitwinkel Frontkamera 18 MP Center Stage (ermöglicht 16:9-Selfies im Hochformat) 12 MP Gewicht 177 Gramm 170 Gramm Speicheroptionen 256 GB (Standard)

512 GB 128 GB (Standard)

256 GB

512 GB Betriebssystem (ab Werk) iOS 26 iOS 18

Viele Funktionen, die sonst den Pro-Modellen der iPhones vorbehalten sind, kommen nun also auf das iPhone 17. Dazu zählt auch ein Always-On-Display und die adaptive Bildwiederholrate von 120 Hertz.

iPhone 17 Pro vs. iPhone 16 Pro

Nur wenige Unterschiede zu den Vorgängern: das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. (© Getty / NIC COURY)

Während der Unterschied zwischen den Basis-iPhones selten so groß war, hat sich beim Pro-Modell recht wenig getan. Immerhin gibt es jetzt eine Speicheroption von 2 TB, mehr Megapixel für die Kameras und einen 8-fachen Zoom. Hier der Vergleich zwischen dem iPhone 17 Pro und iPhone 16 Pro.

Merkmale iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro Display 6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel 6,3 Zoll (15,9 cm) OLED-Display mit 2.622 × 1.206 Pixel Bildwiederholrate adaptive 120 Hertz adaptive 120 Hertz Helligkeit bis 3.000 Nits im Freien bis 2.000 Nits im Freien Prozessor A19 Pro A18 Pro RAM 12 GB 8 GB Akku 4.252 mAh (eSIM)

3.988 mAh (mit SIM)

bis zu 31 Std. Videowiedergabe 3.582 mAh

bis zu 27 Std. Videowiedergabe Kamera 48 Megapixel Hauptkamera

48 Megapixel Ultraweitwinkel

48 Megapixel Tele-Kamera 48 Megapixel Hauptkamera

48 Megapixel Ultraweitwinkel

12 Megapixel Tele-Kamera Frontkamera 18 MP Center Stage (ermöglicht 16:9-Selfies im Hochformat) 12 Megapixel Material Aluminium Titanrahmen Gewicht 204 Gramm 199 Gramm Speicheroptionen 256 GB (Standard), 512 GB, 1 TB und 2 TB 128 GB (Standard), 256 GB, 512 GB und 1 TB Betriebssystem (ab Werk) iOS 26 iOS 18

Euch ist sicherlich aufgefallen, dass die Akkukapazität des iPhone 17 Pro von einer SIM-Karte abhängt. Ohne Slot für die SIM-Karte hat der Akku im iPhone 17 Pro einfach mehr Platz und ist daher ein Stückchen größer. In den USA verzichtet Apple komplett auf SIM-Karten für die neuen iPhones.

Wie immer gibt es einige Unterschiede beim größeren der beiden Pro-Modelle, dem iPhone 17 Pro Max. So besitzt das größere Gerät ein 6,9 Zoll (17,4 cm) Display, eine Akkukapazität von 5.088 mAh bzw. 4.823 mAh mit SIM-Karte und einen 8-fachen Zoom bei der Tele-Kamera.