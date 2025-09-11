iPhone 17 – das kann der Akku

Das iPhone 17 ist seit September 2025 auf dem Markt und bringt einige Neuerungen gegenüber den alten Modellen mit sich. Auch beim Akku gibt es Änderungen.

Der Akku – bei modernen Handys besonders wichtig

Smartphones sind bei den meisten Nutzern täglich stundenlang im Gebrauch. Umso wichtiger ist ein langlebiger Akku und ein schneller Ladeprozess. Wie Apple diese Anforderungen beim neuen iPhone 17 löst, erfahrt ihr hier.

Apple hat 2025 noch mehr neue Produkte und Vorhaben in der Pipeline. Alles, was Apple vorgestellt hat, seht ihr im Video:

Das kann der Akku des iPhone 17

Apple gibt die Akkulaufzeit seiner Smartphones traditionell anhand der möglichen Stunden Videowiedergabe mit einer Akkuladung an. Das iPhone 17 ist in unterschiedlichen Versionen und entsprechend in verschiedenen Akkukapazitäten verfügbar.

Das klassische iPhone 17 schafft laut Apple bis zu 30 Stunden Videowiedergabe, das iPhone Pro bis zu 31 Stunden und das iPhone 17 Pro Max sogar bis zu 37 Stunden. Das iPhone Air – Apples bisher dünnstes Smartphone – bringt dagegen eine Akkulaufzeit von bis zu 27 Stunden mit. Zum Vergleich bot das iPhone 16 etwa 22 Stunden Videowiedergabe, das iPhone 16 Pro Max bis zu 29 Stunden.

Lademöglichkeiten beim iPhone 17

Das iPhone 17 wird mit einem USB-C Ladekabel geliefert. Sofern das Netzteil mindestens 20 Watt leisten kann, gibt es eine Schnellladeoption. Mit einem 30-Watt-Netzteil lädt das iPhone in 30 Minuten auf 50 Prozent auf. Mit einem 40-Watt-Netzteil klappt das sogar in 20 Minuten.

Ebenfalls möglich ist das kabellose Laden. Das funktioniert bis zu 25 Watt sowohl mit MagSafe – Apples eigener Option – als auch mit QI2 von WPC, das auf Apples MagSafe Technologie basiert. Das MagSafe Ladegerät ist im Apple Store ab 49 Euro verfügbar.