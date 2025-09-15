iPhone 17: Das sind die Anschlüsse und der Lieferumfang

Das iPhone 17 bringt spannende Neuerungen mit sich. Auch bei Anschlüssen und Ausstattung? Wir zeigen euch, was im Lieferumfang steckt und was nicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das neue iPhone 17 steht in den Startlöchern

Das iPhone 17 startet offiziell am 19. September und bringt iOS 26 direkt ab Werk mit. Apple setzt beim Design auf bekannte Linien, modernisiert aber im Detail.

Anzeige

Auffällig ist, dass das Gerät nun noch stärker auf universelle Standards setzt – sowohl beim Laden als auch bei der Konnektivität. Damit folgt Apple nicht nur regulatorischen Vorgaben, sondern erleichtert auch den Alltag der Nutzer. Wer ein Upgrade plant, darf sich also auf ein Smartphone freuen, das technisch auf dem neuesten Stand ist und gleichzeitig klar auf Langlebigkeit und Kompatibilität setzt.

Lohnt es sich wirklich, das neue iPhone 17 zu kaufen? Die Antwort gibt es in unserem Video.

Anzeige

Anschlüsse und Konnektivität

Das iPhone 17 verfügt über einen USB-C-Anschluss an der Unterseite, der sowohl zum Aufladen als auch als Kopfhöreranschluss und zur Erweiterung dient. Neben klassischem Laden unterstützt er DisplayPort und ermöglicht so die Verbindung mit externen Bildschirmen. Bei der Datenübertragung bleibt es allerdings bei USB 2 mit maximal 480 Mbit/s – ausreichend für die meisten, aber dennoch kein Highspeed.

Ergänzt wird die Ausstattung durch SIM-Optionen: Das iPhone 17 unterstützt sowohl eine Kombination aus Nano-SIM und eSIM als auch den Betrieb mit zwei eSIMs gleichzeitig.

Lieferumfang und Ausstattung

Im Karton zeigt sich Apple gewohnt minimalistisch. Enthalten sind das iPhone 17 selbst mit iOS 26 sowie ein ein Meter langes USB-C-Ladekabel. Auf ein Netzteil, eine Schutzhülle oder Kopfhörer verzichtet Apple weiterhin konsequent.

Wer also ein neues Ladegerät benötigt, muss es separat erwerben. Für alle, die bereits Zubehör besitzen, ist das kein Problem, für Umsteiger von älteren Geräten allerdings ein zusätzlicher Kostenpunkt. Unterm Strich konzentriert sich der Lieferumfang klar auf das Wesentliche und spiegelt Apples Philosophie der Reduktion wider.