iPhone 17: Deutsche bekommen von Apple nur die Sparversion

Ultraschnelles 5G – gibt’s beim iPhone 17 leider nur in den USA.

Apple hat die neuen iPhone-17-Modelle vorgestellt – iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Doch wie schon seit Jahren bleibt deutschen Nutzern eine wichtige Technik vorenthalten: mmWave 5G gibt es weiterhin ausschließlich in den USA. Hierzulande müssen Käufer mit dem langsameren Sub-6GHz-5G vorliebnehmen.

Schnelleres 5G im iPhone exklusiv für die USA

Seit dem iPhone 12 unterstützt Apple in den USA das ultraschnelle mmWave 5G. An dieser Praxis hat sich auch mit der iPhone-17-Reihe leider nichts geändert. Außerhalb der Vereinigten Staaten, also auch in Deutschland und ganz Europa, funken die Geräte nur im Sub-6GHz-Bereich (Quelle: MacRumors).

Apples Grund: Der Ausbau von mmWave-Netzen ist teuer und aufwendig. Viele Länder, darunter Australien, Japan oder Südkorea, haben zwar bereits erste Netze gestartet, doch die Verbreitung hinkt hinterher. Der iPhone-Hersteller sieht deshalb weiterhin keinen Anlass, die zusätzliche Hardware weltweit zu verbauen.

Warum mmWave 5G so speziell ist

mmWave 5G arbeitet mit extrem hohen Frequenzen und ermöglicht beeindruckende Geschwindigkeiten. Allerdings hat die Technik auch einige Nachteile:

sehr kurze Reichweite

kann Hindernisse nicht durchdringen, wie es 5G unter 6 GHz kann

sinnvoll vor allem nur in Ballungsräumen, Stadien, Flughäfen und auf Großveranstaltungen

Im Alltag bietet Sub-6GHz 5G daher meist den besseren Kompromiss. Es ist langsamer, deckt aber Städte, Vororte und sogar ländliche Gegenden zuverlässig ab.

Für Apple lohnt sich die Investition in die teurere mmWave-Hardware daher nur in Märkten, in denen sie auch tatsächlich intensiv genutzt wird – sprich in den USA. In anderen Regionen bleibt es beim Standard-5G. Dass Apple diese Linie konsequent durchzieht, zeigt auch ein Blick auf andere Geräte: Beim aktuellen iPad Pro mit M4-Chip hat der Konzern nämlich die mmWave-Unterstützung sogar komplett gestrichen.

Auch beim neuen iPhone Air setzt Apple auf ein eigenes C1X-Modem, das ausschließlich Sub-6GHz-5G beherrscht. Lediglich die iPhone-17-Modelle mit Qualcomm-Modems bleiben in den USA mmWave-fähig.

Fazit: Enttäuschung, aber keine Überraschung für deutsche Nutzer

Für Käuferinnen und Käufer in Deutschland und Europa ist die Entscheidung daher keine keine Überraschung, sehr wohl aber eine kleine Enttäuschung. Schon seit Jahren bleibt mmWave 5G ein US-Privileg – und daran wird sich auf absehbare Zeit auch nichts ändern. Wer also das iPhone 17 kauft, bekommt hierzulande erneut nur die „Sparversion“ in Sachen 5G-Geschwindigkeit.