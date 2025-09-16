iPhone 17: Diese Modelle haben ein 120-Hz-Display

Bisher unterstützten nur die Pro-Varianten der letzten iPhone-Modelle 120 Hz. Mit der neuen iPhone-17-Reihe hat sich das geändert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Diese iPhone 17-Modell unterstützen 120 Hz

Mit der neuen iPhone-17-Reihe hat Apple auch für ein Upgrade bei den Standard-Modellen gesorgt: So hat Apple selbst damit geworben, dass das iPhone 17 ein „helleres Display mit ProMotion von bis zu 120 Hz“ bekommt. Das Ergebnis: ein deutlich geschmeidigeres Scroll- und Animationserlebnis. Bisher waren 60 Hz üblich.

Anzeige

Auch das iPhone Air ist erstmals in den normalen Modellen mit einem 120-Hz-Display ausgestattet. Damit weisen jetzt alle Modelle der iPhone-17-Reihe eine adaptive Bildwiederholrate von einem Hertz bis 120 Hz auf. Heise Online titelt deshalb auch: „120 Hz für alle“.

Was das iPhone 17, 17 Pro und Air ausmacht und ob es etwas zu kritisieren gibt, erfahrt ihr in unserem Video:

Anzeige

Dazu dient die adaptive Bildwiederholrate

Durch die adaptive ProMotion-Technologie beim iPhone 17 passt sich die Bildwiederholrate dynamisch an den gerade gezeigten Inhalt an. Das bedeutet, dass das Display bei schnellen Bewegungen wie Scrollen oder Animationen flüssig mit 120 Hz läuft, während es die Bildrate stark senkt, wenn es statische Inhalte anzeigt. Das spart Energie und verlängert die Akkulaufzeit. Hier ein paar Beispiele:

Wenn ihr zum Beispiel schnell durch Fotos oder Nachrichten scrollt oder Videos anschaut , zeigt das Display bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Dadurch wirken Bewegungen sehr flüssig.

oder , zeigt das Display bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Dadurch wirken Bewegungen sehr flüssig. Wenn ihr aber nur einen Text lest oder ein Bild betrachtet, das sich nicht bewegt, senkt das iPhone die Bildwiederholrate auf ein Bild pro Sekunde ab. Das hilft, Akku zu sparen, weil das Display nicht unnötig oft neu zeichnet und dafür Energie verbraucht.

Anzeige

Dieses adaptive Verhalten sorgt für eine optimale Balance zwischen flüssiger Darstellung und Energieeffizienz. Das Prinzip ist, nur dann eine hohe Bildwiederholrate zu nutzen, wenn es wirklich sichtbar und für euch sinnvoll ist.

So aktiviert ihr das Always-On-Display

Von dieser adaptiven Bildwiederholrate profitiert direkt das Always-On-Display des iPhone 17: Es zeigt dauerhaft wichtige Infos wie Uhrzeit, Benachrichtigungen und Widgets an, während die Bildwiederholrate im Ruhezustand auf sehr niedrige ein Hertz sinkt. So bleibt das Display zwar ständig eingeschaltet und informativ, verbraucht aber nur sehr wenig Akku.

Um das zu nutzen, geht ihr wie folgt vor:

Öffnet die Einstellungen und wählt den Bereich „Anzeige & Helligkeit“. Aktiviert dort das „Always-On-Display“. Hier könnt ihr auch einstellen, ob das Hintergrundbild und Benachrichtigungen im Always-On-Modus angezeigt werden sollen. Das Display regelt dann automatisch die Bildwiederholrate, je nachdem, wie ihr das iPhone 17 gerade nutzt.

Anzeige

Dank des LTPO-Displays kann das Display des iPhone 17 so zwischen einem Hertz und 120 Hz variieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.