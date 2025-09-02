iPhone 17: Dieses Modell wird Apples Kassenschlager

Vergiss Standard und Air – dieses Modell steht ganz oben auf der Wunschliste.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Fast 70 Prozent aller iPhone-Besitzer in den USA wollen direkt zum iPhone 17 greifen. Eine neue Umfrage von SellCell zeigt: Vor allem die Pro-Modelle dürften zum Start im September die Kassen von Apple ordentlich klingeln lassen. Besonders gefragt ist das iPhone 17 Pro Max – das Standardmodell und das neue iPhone 17 Air folgen mit deutlichem Abstand (Quelle: MacRumors).

Anzeige

iPhone 17 Pro und Pro Max führen die Wunschliste an

Von den über 2.000 Befragten gaben 68,3 Prozent an, ein iPhone 17 kaufen zu wollen. Damit liegt das Interesse sogar über dem Wert des Vorjahres, als nur 61,9 Prozent beim iPhone 16 ein Upgrade planten. Klarer Favorit: Die Pro-Modelle mit zusammen 38,1 Prozent. Das Standardmodell kommt auf 16,7 Prozent, während das neue iPhone 17 Air mit ultradünnem Design immerhin 13,5 Prozent der Käufer anlockt.

Ein faltbares iPhone spielt dagegen so gut wie keine Rolle – nur 3,3 Prozent warten darauf. Allerdings wird ein solches Smartphone von Apple in diesem Jahr auch nicht erwartet, erst 2026 könnte es so weit sein.

Bei den Kaufmotiven liegt die Akkulaufzeit ganz vorne: 53 Prozent der Befragten nennen sie als Hauptgrund für den Umstieg. Weitere Treiber sind ein neues Design und frische Features (36,2 Prozent), ein besseres Display (34,3 Prozent), Kamera-Verbesserungen (28,1 Prozent) sowie neue KI-Funktionen (7,1 Prozent). Allerdings: Der Preis bleibt die größte Hürde. Ganze 68,9 Prozent der Befragten sehen die Kosten als Hauptgrund, zunächst kein Upgrade durchzuführen.

Anzeige

Treue zu Apple bleibt hoch – trotz Kritik

Auch wenn 72,9 Prozent zufriedener mit ihrem aktuellen iPhone sind als in den Vorjahren, sehen 27,1 Prozent Apple inzwischen nicht mehr in klarer Führungsrolle gegenüber Samsung und Co. Besonders spannend: Sollte Apple bis 2026 kein faltbares iPhone bringen, könnten 20,1 Prozent der Nutzer zu Samsung und 10,2 Prozent zu Google wechseln. Trotzdem geben fast 70 Prozent an, unabhängig von den Produkten der Konkurrenz bei Apple zu bleiben.

Dünner oder mehr Akku? Nutzer sind gespalten

Eine interessante Detailfrage der Umfrage: Würden sich Nutzer eher für ein schlankeres Design oder für eine längere Akkulaufzeit entscheiden? Fast die Hälfte (47,5 Prozent) würde tatsächlich ein dünneres iPhone bevorzugen – auch wenn die Laufzeit darunter leidet. 29,7 Prozent dagegen haben überhaupt kein Interesse an ultradünnen Smartphones.

Zur Erinnerung: Apple wird die iPhone-17-Reihe mit weiteren Produktneuheiten am Dienstag, dem 9. September, vorstellen. Wer dabei sein möchte, kann die Präsentation wie üblich per Livestream mitverfolgen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.