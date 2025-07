iPhone 17: Drei geheime Features machen Lust auf das teure Apple-Modell

Vergesst alles, was ihr über Smartphone-Kameras wisst – Apple dreht beim iPhone 17 Pro nämlich richtig auf.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple legt nach: Das kommende iPhone 17 Pro soll laut einem Insider mit gleich drei bislang unbekannten Kamera-Features aufwarten – darunter ein verbessertes Teleobjektiv mit 8-fachem Zoom, eine neue Pro-Kamera-App und eine zusätzliche Kamerataste. Die Informationen stammen aus einem internen Werbespot, der offenbar derzeit produziert wird. Auch wenn die Quelle anonym bleibt, klingen die Neuerungen mehr als plausibel – und könnten Profi-Anwender genauso wie kreative Smartphone-Fotografen begeistern (Quelle: MacRumors).

Anzeige

8-fach-Zoom fürs iPhone 17 Pro: Apple legt noch eine Schippe drauf

Während das iPhone 16 Pro maximal einen 5-fachen optischen Zoom bietet, will Apple mit dem iPhone 17 Pro die Messlatte deutlich höher legen: Satte 8-facher Zoom soll möglich sein – und zwar nicht nur stufenweise, sondern offenbar kontinuierlich durch ein bewegliches Objektiv. Das würde das iPhone 17 Pro näher an professionelle Kameras rücken als je zuvor – und dürfte besonders Filmer und Fotografen mit hohen Ansprüchen interessieren.

Pro-Kamera-App: Angriff auf Halide und Filmic Pro

Ein weiteres Highlight soll eine neue Pro-Kamera-App von Apple sein, die laut Informant in direkter Konkurrenz zu etablierten Apps wie Halide, Filmic Pro oder Kino tritt. Ob es sich dabei um eine völlig neue Anwendung oder ein massives Update der bereits existierenden Final Cut Camera-App handelt, ist noch unklar. Klar ist aber: Apple scheint endlich ernst zu machen, was professionelle Kamera-Software auf dem iPhone betrifft.

Anzeige

Zusätzliche Kamerataste: Mehr Kontrolle, schneller Zugriff

Apple möchte offenbar auch an der Hardware nachschärfen. Neben der bereits bekannten Kamerasteuerung an der unteren rechten Gehäuseseite der iPhone 16-Reihe soll das iPhone 17 Pro eine zweite Kamerataste an der Oberkante erhalten. Damit könnten Nutzer noch schneller in die Kamera-Funktionen einsteigen – oder zwischen Modi und Einstellungen wechseln, ohne lange in der App herumzutippen. Für Content-Creator ein kleines, aber feines Detail mit großem Praxisnutzen.

Zusätzlich zu den Kameraneuerungen bestätigt der Informant auch Gerüchte über eine neue, kupferähnliche Farboption und ein zentriertes Apple-Logo auf der Rückseite – ein weiteres Anzeichen dafür, dass Apple das Design der Pro-Reihe neu denkt. Gerüchten zufolge sollen alle drei Rückkameras mit 48 Megapixeln auflösen – ein Schritt, der ebenfalls für mehr kreative Möglichkeiten sorgen dürfte.

Unterm Strich: Auch wenn die neueren Gerüchte noch nicht offiziell bestätigt sind, wirken die geleakten Infos durchdacht und konsistent mit Apples bisheriger Strategie. Wer viel mit dem iPhone fotografiert oder filmt, dürfte beim iPhone 17 Pro kaum widerstehen können und gerne den Aufpreis zum regulären Modell zahlen.