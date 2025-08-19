iPhone 17: Einstiegsmodell erst 2026 – Apple plant frisches Design

Das iPhone, auf das Einsteiger warten, kommt nicht mehr in diesem Jahr – aber dafür 2026 mit einem entscheidenden Upgrade.

Apples Zeitplan sickert durch: Während das iPhone 17, das neue 17 Air sowie 17 Pro und Pro Max wie gewohnt im September 2025 erwartet werden, kommt das eigentliche Einstiegsmodell iPhone 17e erst 2026 – dafür aber mit frischem Design, Dynamic Island und neuem Chip.

iPhone 17e: Neues Design und Dynamic Island

Wie der bekannte Weibo-Leaker „Digital Chat Station“ berichtet, erhält das iPhone 17e ein überarbeitetes Industriedesign. Damit verabschiedet sich Apple endlich von der altbekannten Notch, die noch im iPhone 16e steckt. Stattdessen zieht die Dynamic Island ins Einsteiger-iPhone ein – ein Merkmal, das inzwischen Standard bei allen anderen Modellen ist (Quelle: Digital Chat Station via MacRumors).

Neben der optischen Anpassung soll das Gerät den neuen A19-Chip bekommen. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 16e setzt noch auf den A18 und orientiert sich stark am Design des iPhone 14 aus dem Jahr 2022.

Auch wenn Apple beim iPhone 17e beim Design aufholt, bleiben viele bekannte Spezifikationen erhalten. Laut Leak wird es weiterhin mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display (60 Hz) ausgestattet sein. Dazu kommen Face ID, eine 12-Megapixel-Frontkamera und eine 48-Megapixel-Hauptkamera.

Das größte Verkaufsargument bleibt aber der Preis – Apple will das 17e klar als günstigen Einstieg in die iPhone-Welt positionieren.

Orientierung am Design des iPhone 15

Weil das iPhone 16e noch stark auf dem iPhone 14 basiert, liegt die Vermutung nahe, dass das kommende iPhone 17e optisch am iPhone 15 angelehnt sein wird. Dieses brachte 2023 erstmals die Dynamic Island und ein runderes Rahmendesign in die Basisreihe.

Damit würde das 17e zwar später als der Rest der iPhone-17-Reihe erscheinen, aber endlich Anschluss an die moderneren Modelle finden.

Leaker mit solider Trefferquote

Die Informationen stammen von „Digital Chat Station“, der sich in der Vergangenheit bei Apple-Gerüchten mehrfach bewährt hat. Unter anderem sagte er korrekt voraus, dass das iPhone 15 und 15 Plus einen etwas kleineren 48-Megapixel-Sensor als die Pro-Modelle erhalten würden. Auch beim Display-Panel des iPhone 12 lag er richtig.

Ganz neu ist das Bild vom iPhone 17e also nicht, aber die aktuellen Details bestätigen den Kurs: Apple braucht noch etwas Zeit fürs Einstiegsmodell, um es 2026 mit frischem Look auf den Markt zu bringen.