iPhone 17: Fans müssen auf dieses Modell weiter warten

Stellt euch vor, Apple würde ein iPhone bauen, das komplett in eure Hand passt wie früher – klingt unmöglich?

Apple wird im September zwar neue iPhones präsentieren – ein iPhone 17 mini gehört aber nicht dazu. Trotzdem sorgt ein frisches Konzeptvideo für Aufsehen: Ein YouTube-Designer hat sich ein winziges iPhone 17 Mini ausgedacht, das Erinnerungen an vergangene Zeiten weckt.

Zurück ins Jahr 2013: iPhone 17 mini trifft auf iPhone 5s

Das Konzept stammt vom Kanal Mechanical Pixel und zeigt ein iPhone mit nur 4 Zoll Displaydiagonale. Damit wäre es so kompakt wie einst das iPhone 5s – ein Gerät, das viele Fans bis heute vermissen. Statt randlosem Hightech setzt das Design auf Nostalgie: dicke Einfassungen, ein 16:9-Display und ein abgerundetes Unibody-Gehäuse, das fast wie eine kleine Computer-Maus in der Hand liegt.

Auch ein Detail, das längst in Apples Archiv verstaubt: ein physischer Knopf mit integriertem Touch ID, ergonomisch an der Oberseite platziert. Für manche wäre das wohl ein echtes Comeback-Highlight.

Klein, handlich – und ziemlich retro

Technisch bleibt das iPhone-17-Mini-Konzept eher bodenständig. Ein 720p-Display, eine einzelne 12-Megapixel-Kamera nach Vorbild des iPhone 16e und das vertraute Touch ID – fertig ist der kleine Handschmeichler. Perfekt für Nutzerinnen und Nutzer, denen aktuelle Smartphones schlicht zu groß geworden sind.

Doch so charmant die Idee ist: Apple hat die Mini-Reihe schon vor Jahren gestrichen. Selbst das iPhone 13 mini, das letzte seiner Art, verkaufte sich schlecht. Ein Comeback gilt deshalb als ausgeschlossen.

Das traurige Fazit: Ein Traum, der unerfüllt bleibt

Das iPhone 17 Mini wird es nicht geben – so viel steht fest. Aber das Konzept zeigt, dass die Sehnsucht nach kompakten Apple-Handys noch immer groß ist. Während Apple sich längst auf größere Modelle konzentriert, träumen Fans weiter von einem echten Hosentaschen-iPhone. Nur bekommen werden sie es vorerst nicht, auch nicht am 9. September, wenn Apple zur Vorstellung der iPhone-17-Serie lädt.