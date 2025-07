iPhone 17 für alle? Ausgerechnet dieses Modell lässt auf sich warten

Was, wenn das Warten auf das günstige iPhone 17 Teil eines viel größeren Spiels ist?

Apple verfolgt mit der iPhone-17-Serie einen klaren Plan – doch das günstigste Modell kommt später. Das iPhone 17e erscheint nämlich nicht im Herbst, sondern lässt bis ins Frühjahr 2026 auf sich warten. Ein neuer Bericht aus Korea bringt mehr Licht ins Dunkel – und bestätigt frühere Hinweise.

iPhone 17e jetzt offenbar für 2026 gesetzt

Apple plant offenbar, das iPhone 17e erst im Frühjahr 2026 auf den Markt zu bringen. Damit folgt der Konzern der neuen Strategie, die Mittelklasse-iPhones zeitlich vom Premium-Lineup zu trennen. Bereits beim iPhone 16e war dies so. Ein aktueller Bericht des koreanischen Portals The Elec stützt nun die These, dass sich dieser Trend fortsetzt. Zuvor war noch nicht klar, ob Apple überhaupt einen direkten Nachfolger des iPhone 16e im kommenden Jahr auf den Markt bringt.

Technisch bleibt Apple seiner Linie treu: Das iPhone 17e soll auf das OLED-Panel des iPhone 16e setzen, das wiederum bereits beim iPhone 14 zum Einsatz kam. Apple greift hier bewusst auf bewährte Komponenten zurück, um Kosten zu sparen – und so ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Schon das iPhone 16e startete Anfang 2025 mit einem Preis von 599 US-Dollar und bot dafür solide Mittelklasse-Technik: 6,1-Zoll-OLED-Display, Face ID, A18-Chip und USB-C.

Die Displayproduktion teilen sich wie gehabt BOE und Samsung, wobei LG Display ebenfalls als möglicher Zulieferer im Gespräch ist.

Der nächste Schritt in Apples iPhone-Strategie

Die Einführung des iPhone 17e ist mehr als nur ein weiteres Modell – sie steht exemplarisch für Apples neue iPhone-Strategie: weg vom alles-auf-einen-Schlag-Herbst-Event hin zu einer zweigeteilten Markteinführung. Laut Kuo soll das iPhone 18e gemeinsam mit dem Standardmodell iPhone 18 erst im Frühjahr 2027 erscheinen – ganze sechs Monate nach den Pro-Varianten. Damit reagiert Apple offenbar auf die zunehmend gesättigten Märkte und strebt nach mehr Aufmerksamkeit über das ganze Jahr hinweg.

Wer auf ein günstiges neues iPhone hofft, muss sich wohl noch bis Frühjahr 2026 gedulden. Doch das iPhone 17e dürfte wie sein Vorgänger ein solides Gesamtpaket bieten – mit moderner Software, etablierten Bauteilen und einem vernünftigen Preis. Und vor allem: Es ist Teil eines größeren Plans. Apple will sein iPhone-Jahr entzerren – und das ist eine Entwicklung, die wir im Auge behalten sollten.