iPhone 17 gegen Samsung Galaxy S25: Welches Smartphone ist besser?

Das Jahr 2025 bringt zwei neue Smartphone-Flaggschiffe auf den Markt: das iPhone 17 von Apple und das Galaxy S25 von Samsung. Beide Hersteller haben ihre Modelle mit neuen Funktionen ausgestattet. Wir vergleichen die Geräte für euch.

Design und Haltbarkeit

Das iPhone 17 besitzt ein Aluminium-Gehäuse und eine 6,3 Zoll große Bildschirmdiagonale. Die Vorderseite schützt das neue Ceramic Shield 2. Es soll dreimal kratzfester sein als frühere Versionen.

Das Galaxy S25 ist etwas kleiner und hat einen 6,2 Zoll großen Bildschirm. Sein Rahmen besteht aus Aluminium. Die Glasflächen vorn und hinten schützt Gorilla Glass Victus 2. Beide Modelle sind gegen Wasser und Staub geschützt.

Leistung und Akku

Im iPhone 17 arbeitet der A19-Chip von Apple. Das Smartphone soll bis zu 30 Stunden Video abspielen können. Sein Akku lädt in 20 Minuten zur Hälfte.

Das Galaxy S25 wird vom Snapdragon 8 Elite angetrieben. Sein Akku fasst 4000 mAh. Das Laden mit 25 Watt ist möglich.

Kamera-System

Beide Smartphones setzen auf hochauflösende Kameras. Das iPhone 17 hat vorne eine neue 18-Megapixel-Center-Stage-Kamera. Sie macht Selfies in Hoch- und Querformat, ohne das Telefon drehen zu müssen. Hinten liefern zwei 48-Megapixel-Kameras gestochen scharfe Bilder.

Das Galaxy S25 verfügt über ein Dreifach-Kamera-System. Die Hauptkamera hat 50 Megapixel. Eine Teleoptik mit 3fach-Zoom und eine Ultra-Weitwinkel-Kamera ergänzen das System.

Im Video zeigen wir euch, wie sich das Samsung Galaxy S25+ in unserem Langzeittest geschlagen hat.

Software und Updates

Das iPhone 17 läuft mit iOS 26. Apple verspricht lange Update-Unterstützung.

Das Galaxy S25 verwendet Android 15 mit One UI 7. Samsung will sieben große Android-Updates liefern.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone 17 startet ab 949 Euro für die 256-GB-Version. Je nach Modell und gewünschter Speichergröße variiert der Preis stark.

Das Galaxy S25 startet bei 799 Euro. Das Galaxy S25 Ultra beginnt währenddessen bei 1.249 Euro.

Fazit: Welches Smartphone passt zu wem?

Das iPhone 17 besticht durch sein langlebiges Design, eine vielseitige Kamera und lange Akkulaufzeit. Es ist eine gute Wahl für Apple-Fans und alle, die Wert auf ein zuverlässiges Gesamtpaket legen.

Das Galaxy S25 bietet eine starke Leistung, ein schlankes Design und ein flexibles Android-System. Es eignet sich eher für Technik-Begeisterte, die gerne individualisieren.

Beide Smartphones sind hochwertig und haben ihre jeweiligen Stärken. Eure Entscheidung hängt letztlich von persönlichen Vorlieben ab.

