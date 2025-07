iPhone 17 gesichtet: Apple lässt die Katze vor laufender Kamera aus dem Sack

Hat Apple das iPhone 17 Pro gerade heimlich auf offener Straße getestet – und wurde dabei erwischt?

Ist es ein Erlkönig von einem neuen Auto? Nein – es ist (vielleicht) das iPhone 17 Pro. Obwohl Apples neue Smartphone-Generation erst im Herbst erwartet wird, sorgt aktuell ein mysteriöses Gerät in freier Wildbahn für Aufsehen. Zwei unscharfe Fotos, veröffentlicht vom X-Nutzer @Skyfops, sollen einen Prototyp des kommenden iPhone-Modells zeigen. Brancheninsider Mark Gurman (Bloomberg) teilte die Aufnahmen – und nährt damit die Spekulationen.

iPhone 17 Pro rausgelassen: Das ist auf den Bildern zu sehen

Zu sehen ist ein Mann mit reflektierender Sonnenbrille – ganz im Agentenstil – der zwei Geräte in der Hand hält. Eines davon steckt in einer dicken schwarzen Hülle, wie sie Apple bei internen Testgeräten verwendet, um das Design zu verschleiern. Das andere könnte ein iPhone 16 Pro sein – mit einem auffälligen Aufkleber auf der Rückseite, möglicherweise ein Datenmatrixcode, wie ihn Apple zur Nachverfolgung interner Testgeräte nutzt (Quelle: @Skyfops auf X via MacRumors).

Die anonyme Quelle behauptet: Bei dem verdächtigen Gerät handelt es sich um ein iPhone 17 Pro in Entwicklung. Auf einem der Fotos erkennt man kreisrunde Öffnungen an der rechten oberen Rückseite – vielleicht für LED-Blitz und LiDAR-Scanner. Ein Detail, das zu aktuellen Gerüchten passt: Demnach plant Apple ein neues Kameramodul mit rechteckiger Ausbuchtung, bei der Blitz, Mikrofon und LiDAR vertikal angeordnet sind.

Echtheit bleibt unklar – aber nicht ausgeschlossen

Bloomberg-Reporter Mark Gurman kommentierte die Bilder mit den Worten: „Das sieht echt aus.“ Ob ernst gemeint oder sarkastisch, bleibt offen – aber der Tech-Reporter ist für gewöhnlich zurückhaltend mit voreiligen Einschätzungen. Ein weiteres Detail aus dem Post: Angeblich soll ein Sicherheitsmann versucht haben, sich zwischen Kamera und Gerät zu stellen – ein Verhalten, das durchaus zur Geheimhaltungspolitik Apples passen würde.

Klar ist: Auch wenn die Bilder für Aufregung sorgen, zeigen sie nichts, was die Gerüchteküche nicht ohnehin schon vorgekocht hat. Die Auflösung ist gering, das Gerät stark getarnt, und jede Interpretation bleibt Spekulation. Dennoch: Dass ein potenzieller Prototyp des iPhone 17 Pro Monate vor dem Release öffentlich auftaucht, ist bemerkenswert – und nährt die Vorfreude.

Fazit: Die Spannung steigt

Ob das nun wirklich ein iPhone 17 Pro ist oder nur ein cleverer Fake – wir wissen es nicht. Aber die Gerüchte verdichten sich, und Apple scheint sich auf einige markante Designänderungen vorzubereiten. Und wer weiß: Vielleicht war die Katze ja wirklich kurz draußen, bevor sie wieder in den Sack musste.