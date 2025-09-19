iPhone 17 Größe: Diese Abmessungen hat das neue Modell

Hat sich die Größe des iPhone 17 verändert? Wir analysieren die einzelnen Modelle und vergleichen sie mit den Vorgänger-iPhones.

So groß sind die einzelnen iPhone-17-Modelle

Legt man das neue iPhone 17 seinem Vorgänger-Modell, dem iPhone 16, gegenüber, wird deutlich, dass das Gerät etwas größer geworden ist. Auch das Display wurde minimal größer. Das iPhone 16 ist mit einem 6,12 Zoll-Display ausgestattet, während das Standard-Modell der neuen Generation ein 6,27 Zoll Display aufweist.

Das Dis­play des iPhone 17 Pro ist mit abgerundeten Ecken versehen und hat eine Diagonale von grob 6,3 Zoll (15,93 cm). Das iPhone Pro Max ist das größte der drei Modelle und mit einem Display mit einer Diagonale von grob 6,9 Zoll (17,42 cm) versehen. Der tatsächlich sicht­bare Dis­play­bereich ist bei beiden Modellen etwas kleiner.

Modell Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) Displaygröße iPhone 17 150 mm x 71,5 mm x 7,95 mm 6,27 Zoll iPhone 17 Pro 150,0 mm x 71,9 mm x 8,75 mm 6,27 Zoll iPhone 17 Pro Max 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm 6,86 Zoll

Ihr wollt mehr über das iPhone 17 Pro (Max) erfahren? In diesem Video seht ihr die Vorstellung von Apple.

iPhone 17: Abmessungen und Gewicht

Das Standard-Modell ist mit einer Abmessung von 150 mm x 71,5 mm x 7,95 mm das kleinste der drei Modelle. Das Display ist identisch mit dem iPhone 17 Pro. Im Vergleich zum Vorgängermodell, dem iPhone 16, ist die neue Variante etwas größer.

Betrachtet man das Gewicht, ist das neue iPhone 17 minimal schwerer. Im Vergleich zum vorigen Modell, welches 170 Gramm wiegt, bringt das neue iPhone 177 Gramm auf die Waage.

iPhone 17 Pro: Abmessungen und Gewicht

Wie bereits bei früheren Modellen ist das iPhone 17 auch in der höherwertigen Pro-Version verfügbar. Die Variante vereint die Pro-Funktionen von Apple mit einer handlichen Größe von 150,0 mm x 71,9 mm x 8,75 mm. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich die Pro-Variante nicht in der Größe verändert und ist identisch mit dem iPhone 16 Pro.

Das iPhone 17 Pro wiegt 204 Gramm, das Vergleichsmodell aus der 16er Serie ist mit 199 Gramm etwas leichter.

iPhone 17 Pro Max: Abmessungen und Gewicht

Das größte der drei Modelle ist das iPhone Pro Max mit einer Abmessung von 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm. Auch hier ändert sich die Größe nicht im Vergleich zum iPhone 16 Pro Max.

Was das Gewicht betrifft, so wurde das Pro Max im Vergleich zu seinem Vorgänger-Modell etwas schwerer. Anstelle von 227 Gramm wiegt das iPhone 17 Pro Max 231 Gramm.

