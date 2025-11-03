iPhone 17: Gute Nachrichten für Apple-Fans – darauf haben wir wochenlang gewartet

Jetzt wird’s spannend – Apple zieht beim iPhone 17 plötzlich das Tempo an.

Update vom 3. November 2025: Gute Nachrichten für alle, die aktuell ein iPhone 17 ins Auge gefasst haben. Die Liefersituation hat sich in den vergangenen Tagen nochmals deutlich entspannt. Laut Apples Online Store werden die Geräte nun spürbar schneller verschickt. Das iPhone 17 ist inzwischen in 7 bis 10 Werktagen lieferbar (zuvor 2–3 Wochen). Beim iPhone 17 Pro geht’s ebenfalls schneller: 3 bis 5 Werktage statt bis zu 10. Und auch das iPhone 17 Pro Max rutscht auf 7 bis 10 Werktage – zuvor musste man hier noch mit bis zu 3 Wochen Wartezeit rechnen. Das iPhone Air ist nach wie vor direkt ohne jedwede Wartezeit zu haben (bei Amazon anschauen). Allerdings gilt: Vor allem beim normalen iPhone 17 und dem iPhone 17 Pro Max kann es je nach Modellvariante vereinzelt weiterhin zu längeren Lieferzeiten kommen. Insgesamt zeigt der Trend aber klar nach oben – Apple bekommt die Lage langsam, aber sicher in den Griff.

Originaler Artikel vom 24. Oktober 2025:

Über einen Monat nach dem Marktstart bleibt das iPhone 17 weiter ein Verkaufsschlager. Doch endlich gibt es gute Nachrichten: Die Liefersituation bei Apple entspannt sich zumindest teilweise. Vor allem Käuferinnen und Käufer des iPhone 17 Pro dürfen sich freuen – ihre Wartezeit verkürzt sich spürbar. Ein anderes Modell hingegen sorgt bei Apple derzeit eher für Sorgenfalten.

iPhone 17 Pro: Apple kann schneller liefern

Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass sich die Lieferzeiten inzwischen verbessert haben. Aktuell gilt:

iPhone 17: Versand in 2–3 Wochen

Versand in 2–3 Wochen iPhone Air: sofort verfügbar

sofort verfügbar iPhone 17 Pro: Versand in 7–10 Werktagen

Versand in 7–10 Werktagen iPhone 17 Pro Max: Versand in 2–3 Wochen

Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein kleiner, aber spürbarer Fortschritt. Während man beim iPhone 17 Pro zuletzt noch bis zu drei Wochen warten musste, ist die Lieferzeit nun auf rund zehn Tage gesunken. Bei den übrigen Modellen – dem regulären iPhone 17 und dem großen Pro Max – bleibt die Lage dagegen unverändert angespannt. Wer eines dieser Geräte will, braucht weiterhin Geduld.

iPhone Air bleibt Ladenhüter – Preise fallen rasant

Ganz anders sieht es beim iPhone Air aus. Das besonders dünne Modell war von Anfang an problemlos verfügbar – und ist es bis heute. Wartezeiten? Fehlanzeige. Das klingt zunächst positiv, entpuppt sich aber als Anzeichen für schwache Nachfrage.

Im Handel mehren sich die Berichte über rückläufige Verkaufszahlen, das Interesse am iPhone Air scheint deutlich hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Und das zeigt sich inzwischen auch im Preis: Noch vor einer Woche verlangte Amazon für das Modell mit 256 GB Speicher beispielsweise rund 1.099 Euro, also etwa 100 Euro weniger als bei Apple selbst. Mittlerweile ist der Preis weiter gefallen – aktuell kostet das iPhone Air dort nur noch 999 Euro (bei Amazon ansehen).

Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass der Handel auf die fehlende Nachfrage reagiert und versucht, die Lagerbestände abzubauen. Für Apple dürfte das kein gutes Zeichen sein – schon kurz nach dem Marktstart solche Rabatte zu sehen, ist alles andere als ein Erfolg.

Fazit: Licht und Schatten bei Apples iPhone 17-Serie

Während sich die Liefersituation beim iPhone 17 Pro endlich bessert, bleibt der Nachschub bei den anderen Modellen knapp. Gleichzeitig zeigt das iPhone Air, dass sich Apple mit dem Konzept eines besonders dünnen, leichten iPhones schwer tut.

Unterm Strich hat Apple zwar die Produktion im Griff, doch die Nachfrage verteilt sich ungleich: Hohe Beliebtheit bei den Pro- und Basis-Modellen, Flaute beim Air. Für Kundinnen und Kunden bedeutet das immerhin eins – wer ein iPhone 17 Pro will, bekommt es endlich etwas schneller. Und wer mit dem iPhone Air liebäugelt, kann jetzt sogar richtig sparen.