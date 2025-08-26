iPhone 17: Hier kassiert Apple noch extra ab

Beim iPhone 17 hat Apple noch eine weitere Einnahmequelle im Blick.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple macht’s wie immer: Wer das neue iPhone 17 Pro oder Pro Max kauft, bekommt ein Top-Smartphone – und darf für passendes Zubehör nochmal ordentlich in die Tasche greifen. Jetzt sind erste Details zu den offiziellen Schutzhüllen durchgesickert, und die zeigen klar: Es wird bunt, aber gratis gibt’s die sicherlich nicht.

Anzeige

Neue „Liquid Silicone“-Hüllen in acht Farben fürs iPhone 17 Pro (Max)

Der bekannte Leaker „Majin Bu“ hat Bilder veröffentlicht, die angeblich die neuen „Liquid Silicone“-Hüllen für die kommenden iPhone-Modelle zeigen. Die Auswahl soll sich sehen lassen können: Acht Farbvarianten stehen wohl zum Start zur Verfügung – darunter Deep Orange, Pale Orange, Grass Green, Celadon, Fog Purple, Grey Blue, Dark Blue und Midnight Black.

Blick auf die neue Farbenpracht. (© Majin Bu)

Die Hüllen sollen eine matte Oberfläche und eine Soft-Touch-Textur bieten. Auffällig: Mehrere Aussparungen deuten darauf hin, dass Apple ein separates Trageband anbieten könnte – natürlich gegen Aufpreis.

Anzeige

Laut Bu hat Apple intern noch mehr Farben getestet, darunter Schwarz, Crag Grey, Carambola, Tannin und Lake Green. Diese Varianten sollen es aber nicht in den Marktstart geschafft haben. Komplett vom Tisch sind sie wohl dennoch nicht – möglicherweise werden sie als saisonale Extras später nachgereicht.

TechWoven statt FineWoven – und jetzt Liquid Silicone

Spannend ist auch der Kontext: Bu hatte kürzlich schon Bilder der neuen TechWoven-Hüllen geteilt, die als Ersatz für die unbeliebten FineWoven-Cases gelten, die Apple mit dem iPhone 15 eingeführt und prompt mit der Vorstellung des iPhone 16 wieder gestrichen hatte. Liquid Silicone soll dagegen breiter aufgestellt sein als TechWoven – günstiger, bunter, massentauglicher.

Doch es gibt noch mehr: Erst kürzlich berichteten wir über eine spezielle Bumper-Hülle fürs iPhone 17 Air. Für das neue und extrem dünne Modell soll Apple zudem noch eine Akkuhülle entwickelt haben.

Ob die Leaks am Ende stimmen, bleibt wie immer abzuwarten. Doch eins ist sicher: Wer sein iPhone 17 schützen will, muss dafür extra zahlen – und Apple verdient auch 2025 wieder kräftig mit. Die genauen Preise erfahren wir dann wohl am 9. September, wenn Apple aller Wahrscheinlichkeit nach das iPhone 17 präsentieren wird.