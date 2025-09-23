iPhone 17 holen? Wer sich an diesem lästigen Problem stört, sollte lieber warten

Neues iPhone, neuer Frust – die ersten Käufer kämpfen schon jetzt mit einem Problem, das es eigentlich gar nicht geben sollte.

Eigentlich sollte der Start der neuen iPhone-17-Modelle ein Triumph werden – doch schon kurz nach der Auslieferung häufen sich Berichte über ein ärgerliches Problem. Nutzer melden, dass ihre Geräte regelmäßig die WLAN-Verbindung verlieren. Mal bricht das Signal beim Surfen ab, mal beim Streamen oder beim Arbeiten in der Cloud.

WLAN-Aussetzer beim iPhone 17

Die Aussetzer treten nicht nur vereinzelt auf. In Foren und auf Social Media schildern viele Käufer ähnliche Erfahrungen:

Das Problem äußert sich wie folgt: Die iPhone-17-Modelle schalten kurz das WLAN aus und dann wieder an, wenn ihr euer Apple-Handy entsperrt oder auf dem Sperrbildschirm das Benachrichtigungs-Center anzeigen lasst, indem ihr nach unten swipt. Auch euer Bluetooth kann in solchen momenten ausfallen.

Allem Anschein nach tritt das Problem nur bei Nutzern auf, die eine Apple Watch mit ihrem iPhone verbunden haben und sie so eingestellt haben, dass ihr mit eurem iPhone auch eure Apple Watch entsperren könnt.

Apple hüllt sich in Schweigen

Apple selbst hat sich zu den Beschwerden noch nicht geäußert. Allem Anschein nach könnte das nächste iOS-Update jedoch das Problem lösen. Reddit-Nutzer tbone338 berichtet, dass der Fehler nach einem Umstieg auf die Beta-1-Version von iOS 26.1 verschwunden ist – andere Nutzer bestätigen das.

Für die Käufer, die keine Lust haben, sich die iOS-Beta zu installieren, ist das ein schwacher Trost. Wer massig Geld für sein neues iPhone 17 ausgegeben hat, erwartet ein Gerät ohne solche Kinderkrankheiten.

Für potenzielle Käufer bedeutet das: Wer empfindlich auf Netzwerkprobleme reagiert, könnte gut daran tun, noch ein wenig mit dem Kauf zu warten. Eine Lösung dürfte nur eine Frage der Zeit sein.