iPhone 17 in der Kritik: Ihr habt es nicht kapiert – Apple will euch gar kein neues Handy verkaufen

Die häufige Kritik am iPhone 17 Pro greift ins Leere – aus einem einfachen Grund.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das iPhone-Event in dieser Woche hat wieder einmal die Gemüter erhitzt: Für die einen war Apples Show ein voller Erfolg, für die anderen reine Langeweile. Ich persönlich habe meine Entscheidung längst getroffen – mein nächstes Handy wird ein iPhone 17 Pro oder vielleicht sogar ein iPhone 17 Pro Max. Doch nicht alle sehen das so und viele Kritiker schießen aktuell aus allen Rohren. Dabei wird oft eines vergessen: Wer in den letzten ein bis drei Jahren schon zugeschlagen hat, ist jetzt schlicht nicht Apples Zielgruppe. Reden wir drüber und zwar in der aktuellen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Anzeige

Mein eigenes Upgrade: Warum das iPhone 17 Pro für mich Sinn ergibt

Ich nutze aktuell noch ein iPhone 13 von 2021 – also ein älteres Modell, das technisch mittlerweile spürbar ins Hintertreffen geraten ist. Das 120-Hz-Display, die weitaus besseren Kameras, ein helleres und größeres Display, mehr Akkuleistung: All das sind für mich echte Gründe, die ein Upgrade auf das iPhone 17 Pro rechtfertigen. Für mich hat Apple geliefert, auch wenn die Show vielleicht für manche Zeitgenossen keine revolutionären Überraschungen bereithielt. Manchmal reicht die Summe vieler kleiner Verbesserungen, um aus einem soliden Upgrade ein überzeugendes Kaufargument zu machen.

Mein nächstes iPhone – nach vier Jahren:

Anzeige

Die Kritik der Apple-Fans unter der Lupe

Schaut man sich die Diskussionen etwa auf unserer Facebook-Seite an, fallen sofort einige Stimmen auf:

Manuel H.: „Naja wenn dass das einzige ist wegen der Kamera , bis zu 2500€ für ein Telefon ausgeben zu müssen bitte. Ich war immer dafür mir nach 2 Jahren ein neues zu holen. Aber das 17Pro ist für mich ein Rückschritt.“

Michael K.: „Da lobe ich mir mein 16Pro, das neue 17Pro sieht echt billig aus, mal schauen ob mich das 18Pro überzeugt, ansonsten gibt es schöne Ultra Modelle der Konkurrenz, Apple muss jetzt was tun und nachbessern sonst wird‘s eng.“

Aftab A.: „Ich finde die Pro Modelle hässlich. Da bleibe ich lieber bei meinem 16 Pro Max.“

Elvis W.: „Ich habe lange drauf gewartet, aber ich bleibe bei iPhone 16. Der 17er Design gefällt mir persönlich garnicht.“

Klingt nach Enttäuschung. Doch schaut man genauer hin, dann eint diese Kritiker ein Muster: Viele kaufen nämlich ohnehin jedes Jahr oder spätestens alle zwei Jahre ein neues iPhone. Muss das wirklich sein?

Anzeige

Die Wahrheit ist: Apple will euch gar nicht jedes Jahr ein neues iPhone verkaufen. Wer erst kürzlich zugeschlagen hat, ist für den Konzern schlicht versorgt – und darf sich entspannt zurücklehnen. Wer nach einem Jahr schon wieder ein „sinnvolles“ Upgrade fordert, baut sich kurzerhand seine eigene Enttäuschung – Innovation als Kaufgrund wird eh maßlos überschätzt. Ich selbst habe frühzeitig gelernt. Inzwischen kaufe ich nur noch alle vier bis fünf Jahre ein neues Modell. Dann fühlt es sich auch nach einem echten Sprung an.

Ein bisschen Gelassenheit, bitte

Die Kritik am iPhone 17 ist nicht ganz unverständlich, aber oft fehl am Platz. Apple adressiert mit jedem Modell ganz bestimmte Nutzergruppen. Aktuell und in Zukunft eben die, die sich schon etwas länger kein Upgrade mehr gönnten. Wer sich also erst 2023 oder gar erst 2024 ein iPhone geholt hat, der sollte sich einfach entspannen. Euer Gerät ist immer noch top und Apple hat euch gar nicht im Visier. Schaut in zwei, drei Jahren noch mal vorbei – dann macht das Upgrade auch wieder wirklich Sinn.